Rally di Germania 2017/ Wrc Diretta streaming video e tv, orario, programma e classifica (oggi 18 agosto)

Diretta Rally di Germania 2017 (LaPresse)

Entra nel vivo oggi venerdì 18 agosto il Rally di Germania 2017, decima prova del mondiale Wrc, che ha luogo come è usanza dal 2000 nella regione del Trier: dopo la prova speciale di ieri ecco che finalmente i comincia a fare sul serio sotto il al tempo tedesco. Saranno infatti ben 7 le prove speciali in programma per oggi, dove il maltempo sarà il principale avversario di molti dei protagonisti di questa stagione del rally mondiale: si comincerà come al solito dal parco chiuso ora stazionato a Bostalsee da cui i piloti saranno impegnati lungo tutta la giornata in un doppio giro. Wander Weikskirchen, Mittemosel e Graftschaft saranno le tappe intermedie della programma di gara di oggi al rally di Germania 2017e saranno quindi circa una sessantina di km a giro del circuito creato. Volendo controllare il calendario generale va ricordato che dopo lo Shakedown classico del giovedì la decima prova del mondiale Wrc è stata suddivisa in 22 prove speciali per un kilometraggio totale di 1165.25 km condotto nel fango tedesco e sotto un cielo che non promette nulla di buono in termini di condizioni.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Il Rally di Germania 2017 appare particolarmente significativo e non solo per la bellezza e le difficoltà del percorso, ma anche in ottica classifica. A dare un occhio alla graduatoria a 4 prove del Mondiale Rally a disposizione, vediamo che ci sono due piloti in testa, appaiati a quota 160 punti ovvero Sebastian Ogier (Ford fiesta) e Thierry Neuville (Hunday I20). Dietro al duello tra grandi, staccati ma sempre in lotta per il successo mondiale anche Ott Tanak (41 punti di distacco), e Jari Latvala a -46: insomma la sfida per questo mondiale 2017 della Wrc appare più che mai aperto e ogni prova speciale, a partire da quelle di oggi nel fango tedesco appaiono fondamentali.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Va poi ricordato che per la giornata di oggi al Rally di Germania 2017 non è stata prevista alcuna diretta tv e di conseguenza non sono state diffuse info per una diretta streaming video: gli appassionati di rally però potranno approfondire quanto successo nella giornata di oggi nel programma di riassunto e approntamento World rally Championship, in programma alle ore 23.00 sul canale Fox sport al numero 204 del telecomando della piattaforma satellitare. Consigliamo pertanto a tutti di collegarsi al portale ufficiale del mondiale al sito www.wrc.com dove sarà possibile seguire live i tempi registrati e le classifiche aggiornate.

© Riproduzione Riservata.