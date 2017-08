Schick all’Inter / Calciomercato live, Ferrero manda un messaggio: lo prende chi prima arriva

Patrick Schick, Sampdoria - LaPresse

C’è sempre Schick al centro delle vicende di calciomercato di casa Inter. Il giovane attaccante della Sampdoria, rientrato a Bogliasco dopo che è decaduta la trattativa con la Juventus, è nuovamente sul mercato, e il club nerazzurro vorrebbe assicurarselo. Attenzione però alle dichiarazioni rilasciate in queste ore dal patron della società ligure, Massimo Ferrero, che parlando ai microfoni di Pagineromaniste ha ammesso: «Se la Roma mi ha chiamato per Schick? Si, lo vuole. Offerta? Chiedete a loro, sanno cosa fare quando vogliono un giocatore. L’Inter è in vantaggio? Su Schick ora c’è chi arriva prima». Attenzione quindi al forte inserimento della società giallorossa sul talento della Repubblica Ceca, anche se bisogna capire se le parole di Ferrero corrispondono al vero, o servono solamente per aumentare l’offerta dell’Inter.

INTER DATA MOLTO VICINA A SCHICK

Le indiscrezioni delle ultime ore danno infatti la società meneghina in pole position per Schick al punto che l’operazione potrebbe chiudersi definitivamente all’inizio della prossima settimana, dopo la prima di campionato. L’Inter ha già da giorni l’accordo con il ragazzo, mentre alla Sampdoria andrebbero 30,5 milioni di euro, la stessa cifra che la Juventus si diceva pronta a spendere. L’unico nodo sono le modalità di pagamento, con i nerazzurri che con grande probabilità preferirebbero dilazionare la cifra, magari in due/tre annualità, a differenza invece della Samp che vuole un pagamento più immediato. Non ci resta quindi che attendere i prossimi giorni per capire come evolverà la situazione, e soprattutto, di che colore sarà la casacca di Schick per la stagione prossima: blucerchiata, nerazzurra o giallorossa?

