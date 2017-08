Video/ Milan Shkendija (6-0): gol e highlights della partita (Europa League, andata playoff)

Video Milan Shkendija, Europa League (Foto LaPresse)

Ecco il video dei gol e gli highlights di Milan-Shkedija. La superiorità del Milan è stata semplicemente imbarazzante, basta guardare le statistiche relative al match (valido per l'andata dei play-off di Europa League 2017-18) per rendersene conto: nell'arco dei novanta minuti i rossoneri sono andati al tiro per ben 34 volte inquadrando in 12 occasioni lo specchio della porta, 11 conclusioni sono state respinte dalla retroguardia avversaria che ha anche concesso 13 calci d'angolo alla formazione di Montella alla quale il risultato di 6-0 sta anche stretto, se avesse vinto con uno scarto ancora più ampio non avrebbe rubato certamente nulla. Gli ospiti hanno trovato la porta solamente in un frangente con il colpo di testa di Radeski che non ha di certo impensierito Donnarumma. La squadra di Osmani ha battuto 4 tiri dalla bandierina e ogni volta la difesa del Milan ha saputo disimpegnarsi bene allontanando il pallone dall'area piccola. Impietoso anche il dato sul possesso palla con il 67% dei rossoneri che hanno tenuto in mano le redini del gioco dall'inizio alla fine. Si sapeva che il club meneghino era il favorito d'obbligo ma l'esito non era così scontato come può sembrare, i giocatori del Milan sono stati bravia a trovare relativamente presto la via del gol e a incanalare il match sui binari, l'undici dello Shkendija si è sciolto col passare dei minuti spianando la strada al larghissimo successo del Milan che tra una settimana in Macedonia si farà una scampagnata e Montella può anche permettersi un ampissimo turn-over facendo riposare i titolari in vista dei prossimi impegni di campionato.

LE DICHIARAZIONI DEI ROSSONERI

Al termine della gara il capitano del Milan, Leonardo Bonucci, è intervenuto ai microfoni di Canale 5 parlando già come leader dello spogliatoio: "Bellissima emozione giocare con la fascia di capitano qui al Meazza, abbiamo impiegato un po' di tempo a sbloccare la contes ma nei minuti successivi abbiamo compiuto un grandissimo lavoro mantenendo alta la concentrazione e ipotecando la qualificazione ai gironi. Ci sono ancora migliorie da apportare ma la strada imboccata è quella giusta: prendiamo quello che c'è di buono perfezionando gli aspetti dove siamo ancora rivedibili. Ai miei nuovi compagni non ho detto nulla di nuovo, lo sanno benissimo da soli che devono scendere in campo con un solo obiettivo, vincere, tuttavia per arrivare al livello della Juve dovremo ancora lavorare parecchio". Le parole di Luca Antonelli, autore di uno dei sei gol, all'interno della trasmissione YouPremium: "Siamo stati bravi dal primo minuto a chiudere gli avversari nella loro metà campo e a segnare più gol possibili, era importante chiudere il discorso già oggi per potersi concentrare al match di campionato contro il Crotone. È sempre bello segnare, ancor di più in campo internazionale".

L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, ai microfoni di Premium Sport non può che essere soddisfatto per il verdetto del campo: "Il 6-0 è un grande risultato, complimenti ai ragazzi per l'approccio iniziale che ha indubbiamente facilitato le cose, non mi sono piaciute le pause mentali qua e là ma siamo ancora a inizio stagione e su questo aspetto possiamo solamente migliorare, sono contentissimo per i gol di Antonelli e Montolivo. Ho visto un pubblico molto partecipativo, è stata una serata decisamente positiva, peccato per l'infortunio di Bonaventura di cui avremo più ragguagli nelle prossime ore, speriamo non sia nulla di grave, ho cercato di preservarlo ma purtroppo non è bastato. André Silva ha disputato un'ottima partita e secondo me può ancora crescere parecchio perché ha delle potenzialità immense, aspettiamo a giudicarlo perché siamo ancora a metà agosto. Bonucci è un giocatore di rottura in grado di spezzare le iniziative degli avversari, il suo discorso motivazionale? Oggi è toccato a lui ma in precedenza ci avevano pensato Montolivo e Abate a spronare i compagni. Abbiamo parlato tantissimo di mercato e non mi va di farlo stasera, lasciamo lavorare la società da qui al 31 agosto".

