Atp Cincinnati 2017/ Diretta Pliskova-Muguruza: info streaming video e tv, orario delle partite (oggi)

Diretta Cincinnati: Karolina Pliskova (LaPresse)

Inizia un’altra giornata al torneo Atp Cincinnati 2017: siamo arrivati alle semifinali sia del tabellone maschile sia di quello femminile di questo prestigioso torneo che di fatto è la prova generale dello Us Open che avrà inizio fra una settimana a New York. La classica estate sul cemento nordamericano sta dunque entrando sempre più nel vivo e le sorprese finora non sono mancate, visto che fra infortuni e sconfitte - soprattutto in campo maschile - i big più celebrati sono tutti fuori causa: chi saprà conquistare la gloria a Cincinnati?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO DI CINCINNATI 2017

La diretta tv del torneo Cincinnati 2017 riguarda due appuntamenti distinti: il torneo maschile sarà su Sky Sport 2, e dunque si potrà assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Siamo invece su SuperTennis per il torneo femminile: qui la diretta streaming video è garantita dal sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del Western & Southern Open è www.wsopen.com, mentre le pagine sui social network per tutte le informazioni utili sono facebook.com/cincytennis e, su Twitter, @cincytennis. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL TORNEO CINCINNATI 2017 (DONNE)

LE SEMIFINALI MASCHILI

Dicevamo delle tante novità in campo maschile: ieri ha perso anche Rafa Nadal, che comunque da lunedì prossimo sarà nuovo numero 1 del mondo, dunque le semifinali vedranno protagonisti quattro tennisti che non sono certamente degli sconosciuti, ma che non vincono spesso tornei del valore di un Masters 1000 come è Cincinnati e di conseguenza hanno adesso un’opportunità da non sprecare. Alle ore 20.00 l’appuntamento sarà con la prima semifinale fra John Isner e Grigor Dimitrov: l’americano vorrà fare grandi cose in casa propria, per il bulgaro è un’occasione per dimostrare che l’etichetta di ‘nuovo Federer’ non è una bestemmia, anche se di Roger ne nascono pochi nella storia. Presumibilmente dopo la mezzanotte italiana sarà invece la semifinale fra l’australiano Nick Kyrgios, giustiziere di Nadal nei quarti di finale, e l’altro spagnolo David Ferrer.

LE SEMIFINALI FEMMINILI

In campo femminile invece gli orari di inizio delle due semifinali saranno le 18.00 italiane e poi le 22.00, anche se per la seconda naturalmente si tratta di un orario indicativo. Saranno due sfide affascinanti: la prima metterà di fronte la ceca Karolina Pliskova, numero 1 del ranking Wta, e la spagnola Garbine Muguruza, certamente una delle partite migliori possibili in questo momento nel circuito femminile; nella seconda invece ecco la rumena Simona Halep e la padrona di casa Sloane Stephens, che come Isner proverà ad esaltare il pubblico di Cincinnati.

