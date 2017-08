Avellino Frosinone/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Avellino-Frosinone (LaPresse) - immagine di repertorio

Stasera, sabato 19 agosto alle ore 20.30, è in programma Avellino-Frosinone, ultima amichevole del pre-campionato di entrambe le squadre. Si tratta di una sfida molto importante per quanto riguarda le due formazioni, che si candidano ad essere tra le protagoniste del prossimo campionato di Serie B. L'Avellino è reduce dalla sconfitta nel terzo turno preliminare di Coppa Italia contro l'Hellas Verona, al Bentegodi per 3-1. Nel secondo turno invece gli irpini avevano sconfitto davanti al proprio pubblico il Matera, reduce da un più che discreto campionato di Lega Pro nella precedente stagione. Anche il Frosinone è uscito al terzo turno di Coppa Italia. I canarini, nonostante una bella prova, hanno perso 3-2 l'Udinese, squadra di categoria superiore. Dopo il pareggio momentaneo di Gori, il Frosinone aveva sognato il colpaccio alla Dacia Arena di Udine, salvo poi subire le reti dei padroni di casa firmate da Lasagna e Jankto. Inutile nel finale, il gol di Crivello, che fissava il risultato sul 3-2 finale. Meno combattuta la gara del Bentegodi, ma l'attaccante Castaldo, segnando il provvisorio 2-1, è riuscito ad entrare nella storia del club irpino diventando l'uomo più prolifico con 57 reti complessive, una in più di Biancolino.

INFO TV STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA PARTITA

Va infine ricordato che l’amichevole tra Avellino Frosinone non sarà visibile in diretta tv e perciò non sono note informazioni utili riguardanti un’eventuale diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati che vorranno seguire le vicende di questa gustosa amichevole di collegarsi ai portali web oppure di consultare i profili social ufficiali delle due formazioni in campo oggi, per rimanere aggiornati sul risultato live.

PROBABILI FORMAZIONI

L'Avellino di mister Novellino dovrebbe schierarsi con il classico 4-4-2, modulo amato dall'ex allenatore del Venezia. In porta Radu. Coppia centrale di difesa composta da Suagher e Migliorini. I terzini saranno Laverone e Rizzato. A centrocampo Moretti e Di Tacchio con gli esterni Molina e Bidaoui. Davanti Castaldo, con capitan D'Angelo in posizione più arretrata rispetto all'attaccante. Oltre A Castaldo, l'Avellino può contare su Ardemagni (scuola calcio Milan). A centrocampo c'è Di Tacchio ma l'uomo in più potrebbe essere Leonardo Morosini, un giocatore di grandi prospettive, proveniente dal Genoa.

Il tecnico Moreno Longo dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2. Dietro il tandem d'attacco composto da Ciano e capitan Ciofani, l'allenatore ha schierato Soddimo in posizione più avanzata nel centrocampo completato da Sammarco e Gori. Sugli esterni Paganini e Beghetto. Dietro, difesa a 3 costituita da Ariaudo, Krajnc e Ciofani. Tra i giocatori migliori su cui può contare il Frosinone segnaliamo capitan Ciofani, Soddimo, l'ottimo centrale Ariaudo ed il talentuoso Krajnc. Il reparto difensivo è il punto di forza del Frosinone, ma attenzione anche al giovane centrocampista Mirko Gori, l'esterno destro Ciano e l'esperto Dionisi in attacco.

