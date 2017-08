Bisceglie Foggia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Bisceglie Foggia (LaPresse)

Bisceglie Foggia è l’amichevole in programma oggi sabato 19 agosto alle ore 20.00 presso lo stadio comunale Gustavo Ventura, quale ultimo test match prima dell’inizio dei rispettivi campionati. La squadra di mister Stroppa prosegue la preparazione in vista dell'inizio del campionato di Serie B, la cui partenza è fissata per la prossima settimana, con l'anticipo Parma-Cremonese di venerdì 25 agosto. Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la decisione da parte della Prefettura di vietare l'ingresso allo stadio 'Gustavo Ventura' della città di Bisceglie, ai tifosi del Foggia, o meglio, ai residenti nell'intera provincia che fa riferimento alla città pugliese. Il precampionato dei satanelli, nonostante le buone prestazioni in amichevoli, è stato macchiato dal pesante ko sul campo della Sampdoria nel terzo turno preliminare di Coppa Italia. Una sconfitta senza attenuanti, che ha lasciato l'amaro in bocca a quei tifosi che avevano raggiunto Marassi per sostenere la propria squadra, anche se alla vigilia tutti i pronostici erano - per la verità - a favore dei blucerchiati, guidati anche quest'anno da mister Giampaolo, confermato per il secondo anno sulla panchina della Samp.

INFO TV STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA PARTITA

Va infine ricordato che l’amichevole tra Bisceglie e Foggia non sarà visibile in diretta tv e perciò non sono note info utili riguardanti un’eventuale diretta video streaming. Consigliamo a tutti gli appassionati che vorranno seguire le vicende al ventura di collegarsi ai portali oltre che ai profili social officiali per le due formazioni in campo oggi, per rimanere aggiornati sul risultato live.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Dopo il brutto ko subito sul campo della Sampdoria, con i blucerchiati che si sono imposti per 3-0 sulla formazione allenata dal tecnico Giovanni Stroppa, il Foggia torna in campo per un'amichevole contro la formazione locale del Bisceglie. Siamo ormai ad una settimana dall'inizio del campionato, dunque è prevedibile che Stroppa schieri in campo la migliore formazione possibile, quella cioè vista a Marassi contro la Sampdoria. In porta Guarna. In difesa linea a quattro composta da Gerbo, Martinelli, Empereur e Rubin. A centrocampo, Stroppa dovrebbe affidarsi nuovamente ad Agazzi, Vacca e Deli. In avanti il tridente d'attacco composto da Fedato, Mazzeo e Milinkovic, uno dei migliori della cadetteria, che ha destato fin da subito un'ottima impressione davanti agli occhi degli addetti ai lavori, specialmente se consideriamo che il Foggia è a tutti gli effetti una matricola, avendo colto la promozione al termine della stagione regolare dello scorso anno ai danni dei rivali del Lecce. Difficile invece immaginare la probabile formazione di Zavattieri giunto solo poche settimane sulla panca dei nerazzurro stellati: secondo il pronostico però pare che i padroni di casa non abbiano alcuna possibilità di vincere contro il Foggia, vista la differenza sia sul piano tecnico che sull'organizzazione tattica rispetto ai pugliesi. La formazione del Bisceglie ricordiamo milita nel campionato di Serie C. Ritornato nel calcio professionistico dopo un lungo periodo di astinenza, il Bisceglie è pronto a stupire, anche se fino ad oggi la risposta da parte dei tifosi è stata molto fiacca per quanto riguarda la campagna abbonamenti, con soltanto 90 persone che hanno sottoscritto l'abbonamento alla prossima stagione.

OCCHIO AI SATANELLI

Tra i punti di forza del Foggia di quest'anno annoveriamo l'esperto attaccante centrale Mazzeo, autore di una doppietta nella sfida del secondo turno preliminare di Coppa Italia disputata dal Foggia sul campo del Vicenza, con il risultato finale di 3-1 a favore dei Satanelli. Mazzeo si è presentato al meglio al debutto ufficiale di questa nuova stagione. A segno, in quell'occasione, anche il talentuoso Manuel Milinkovic, che ha segnato entrando nella ripresa subentrando a Floriano. Attenzione poi anche a Giacomo Beretta, attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan, che potrebbe stravolgere gli equilibri del reparto offensivo della squadra di Stroppa. Fortemente voluto dall'ex tecnico della Primavera del Milan, Beretta può rivelarsi l'arma in più del Foggia nel lungo e difficile campionato di Serie B.

