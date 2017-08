CANCELO ALL'INTER? / Calciomercato live: video, le lacrime del portoghese e lo ''schiaffo'' di Zaza

Calciomercato Inter, Joao Cancelo - La Presse

Joao Cancelo è ormai praticamente un calciatore dell'Inter, manca l'ufficialità ma ieri abbiamo visto quel saluto che ci fa capire come il ragazzo sia a conoscenza del suo futuro. Il ragazzo è stato titolare ieri nella sfida Valencia-Las Palmas giocando una buona partita che è stata decisa dalla rete dell'italiano Simone Zaza. Poi è andato a salutare la curva, colto in flagrante dalle telecamere mentre scoppiava a piangere. Nonostante abbia appena ventitré anni il ragazzo in poco tempo era diventato un beniamino del club galiziano, riuscendo a dimostrare di essere un talento naturale su quella corsia di competenza. E' stato poi lo stesso Simone Zaza a calmare Joao Cancelo alla fine della partita con un colpo alla testa, un buffetto, per scuoterlo da un momento complicato. Ovviamente in molti hanno preso la palla al balzo per fare polemica, ma la squadra è in grande forma e sicuramente pronta a fare a meno anche di questo splendido giocatore. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA REAZIONE DI ZAZA

CANCELO ALL'INTER?, CALCIOMERCATO NEWS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

LA JUVENTUS SI TIRA INDIETRO

La Juventus si è tirata indietro ufficialmente nella corsa a Joao Cancelo del Valencia, e prossimo al passaggio all'Inter, che a lungo è stato un suo obiettivo sul calciomercato. Le parole di ieri di Massimiliano Allegri sono state inequivocabili. Il tecnico toscano ha ribadito la sua fiducia nel nuovo acquisto Mattia De Sciglio nonostante il brutto errore che è costato ai bianconeri la Supercoppa Italiana. Ha sottolineato che il calciatore deve solo ritrovarsi e che sarà molto utile ai bianconeri. Ha poi un po' a sorpresa esaltato Stephan Lichtsteiner che da due anni rimane sempre in procinto di partire e poi diventa protagonista assoluto sulla corsia destra. A meno di grandi stravolgimenti quindi la Juventus non dovrebbe fare nulla a destra anche perché per arrivare a Cancelo servirebbe un investimento economico importante che non si vuole sostenere ora. Se proprio si acquisterà qualcuno su quella corsia sarà per un'occasione da non lasciarsi sfuggire come accaduto in passato con Dani Alves.

© Riproduzione Riservata.