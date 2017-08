Consigli Fantacalcio 2017/ Alex Sandro, Nainggolan e Icardi: tre top player per vincere

Mauro Icardi, Inter - LaPresse

Consigli fantacalcio 2017? Siamo ormai pronti per una nuova stagione di Serie A. Questa sera prenderà il via il campionato 2017-2018 e di conseguenza inizierà anche il fantacalcio. Questi sono quindi i consigli dell’ultima ora che la redazione de IlSussidiario.net vuole regalare ai ritardatari, a quelli che probabilmente terranno l’asta quest’oggi e che sono ancora indecisi su chi puntare. Oltre al portiere, ruolo per cui non bisogna investire troppi fantamilioni, ecco tre giocatori per ogni repartoche ci sentiamo di consigliarvi: presi tutti e tre potrebbero (quasi) garantirvi il successo.

ALEX SANDRO

In difesa è sempre buona cosa puntare su un giocatore in grado di regalare tanti bonus e di conseguenza è più utile acquistare un calciatore di fascia. Il top in questo senso è Alex Sandro della Juventus, in campo ogni domenica, e capace di distribuire spesso e volentieri assist ai propri compagni di squadra. Tra l’altro il brasiliano ha segnato anche tre reti la scorsa stagione, uno score interessante. Molto bene anche Bonucci, come vi ripetiamo spesso in questa rubrica, ma attenzione anche a Conti, sempre del Milan, e a Ghoulam del Napoli.

NAINGGOLAN

Se Alex Sandro è il top in difesa, a centrocampo il nome clou è quello di Radja Nainggolan, di proprietà della Roma. È uno dei preferiti dai vari fantallenatori e si capisce subito perché: gol, assist e tanti bei voti anche quando la squadra gioca male. E’ l’anima giallorossa e deve essere per forza uno degli obiettivi prioritari dell’asta. Molto bene anche Hamsik, capitano del Napoli, giocatore molto simile al nazionale belga, mentre fra gli outsider, magari da prendere a pochi fantamilioni, non sottovalutate Valter Birsa del Chievo.

ICARDI

Infine l’attacco, il reparto su cui ovviamente bisognerà investire di più essendo quello che regala più bonus. Il top, a nostro avviso, resta Icardi, che da due stagioni a questa parte sta viaggiando a più di 20 gol, e che quest’anno dovrebbe confermarsi, visto che l’Inter appare più solida e rodata. Higuain e Dzeko sono ovviamente altri due specialisti in questo campo, così come Belotti del Torino. Qualche dubbio su Mertens: riuscirà a ripetere la sorprendente stagione passata? Forse è più facile che ci riesca un altro attaccante del Napoli come Lorenzo Insigne. Fra le scommesse, attenzione ad Antenucci, Lasagna e Falcinelli, sempre che di scommesse si possa parlare.

