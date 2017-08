Diretta/ Europei beach volley 2017 Lupo-Nicolai info streaming video e tv, risultato live (oggi, quarti)

Diretta beach volley: Lupo-Nicolai (LaPresse)

DIRETTA EUROPEI BEACH VOLLEY 2017 CON LUPO-NICOLAI INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 19 AGOSTO 2017) - Sabato intenso per Daniele Lupo e Paolo Nicolai agli Europei di beach volley 2017 che sono in corso di svolgimento a Jurmala, in Lettonia. Infatti alle ore 13.00 i due azzurri, che l’anno scorso entusiasmarono tutta l’Italia conquistando uno storico argento alle Olimpiadi di Rio, giocheranno la partita dei quarti di finale contro la coppia norvegese Mol-Sorum e poi, in caso di vittoria, torneranno in campo già nel tardo pomeriggio per la semifinale contro la coppia che uscirà vincitrice dall’altro quarto di finale dalla loro stessa parte del tabellone, cioè i lettoni padroni di casa Regza-Plavins oppure gli olandesi Brouwer-Meeuwsen.

In questa stagione finora Lupo-Nicolai sono stati ottimi protagonisti nel World Tour, dove sono saliti sul podio in ben tre tappe, mentre non sono riusciti a conquistare una medaglia ai Mondiali. Restano dunque questi Europei come occasione per conquistare una grande medaglia internazionale, e certamente chi ha conquistato il secondo posto ai Giochi Olimpici ha una posizione di spicco all’interno del panorama del beach volley europeo.

Ieri invece è finita l’avventura dell’altra coppia italiana in gara a questi Europei, cioè quella formata da Alex Ranghieri e Adrian Carambula, che si sono fermati proprio ai quarti di finale ma nell’altra parte del tabellone (dove appunto i quarti sono stati disputati già ieri). Ranghieri-Carambula sono stati infatti sconfitti per 2-1 (parziali 18-21, 21-15, 17-15) dalla coppia belga formata da Koekelkoren e Van Walle, che nella prima semifinale sfideranno i lettoni Samoilovs-Smedins. Dunque l’Italia ha portato due coppie fra le migliori otto d’Europa, speriamo però adesso che almeno Lupo e Nicolai possano entrare in zona medaglie.

Purtroppo, bisogna segnalare che gli Europei di beach volley 2017 non sono trasmessi in Italia, di conseguenza non potremo seguire la partita di Daniele Lupo e Paolo Nicolai né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video tramite canali in italiano. I migliori punti di riferimento per avere informazioni in tempo reale saranno dunque i siti e i social network della Federazione europea (Cev) e quella italiana (Fipav) di pallavolo, alle quali fa capo anche il beach volley.

