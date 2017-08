Diretta/ Vuelta 2017 info streaming video e tv: 1^ tappa, percorso (cronosquadre Nimes)

Diretta Vuelta: Alberto Contador (LaPresse)

DIRETTA VUELTA 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV, PERCORSO 1^ TAPPA CRONOSQUADRE NIMES (OGGI 19 AGOSTO) - Appuntamento da non perdere oggi con la prima tappa della Vuelta 2017 per tutti gli appassionati di ciclismo: prende dunque il via il Giro di Spagna, l’ultimo dei tre grandi Giri della stagione, un po’ meno prestigioso rispetto a Giro e Tour, ma spesso con il livello dei partecipanti migliori, fra chi vuole coronare una stagione già positiva avendo centrato altri obiettivi e chi invece cerca il riscatto. Si parte dunque oggi con una cronosquadre che prevede partenza e arrivo a Nimes, in Francia: tracciato di soli 13,7 km, la prima squadra prenderà il via alle ore 17.30 e verso le 19.10 è previsto l'arrivo dell'ultima formazione in gara.

Il percorso di questa cronosquadre sarà quasi totalmente pianeggiante, caratterizzato da poche curve e lunghi rettilinei, dunque perfetto per sviluppare alte velocità ed esaltare le qualità delle squadre più allenate in questo tipo di esercizio. A volere essere pignoli, gli organizzatori sono riusciti a catalogare come Gran Premio della montagna di terza categoria una piccolissima saltella dopo 7,3 km, ma questo soprattutto per assegnare fin da subito tutte le maglie. Da notare che si tratterà solo della terza volta in tutta la storia che la Vuelta partirà fuori dalla Spagna, anche se Nimes è considerata la ‘più spagnola’ delle città francesi, a poca distanza dal confine, dunque l’atmosfera sarà già iberica.

I distacchi non saranno elevatissimi, ma ricordiamo adesso alcuni importanti aspetti regolamentari relativi alle cronosquadre: il tempo viene preso sul quinto corridore di ciascuna squadra che taglia il traguardo, dunque è fondamentale arrivare insieme almeno in cinque, mentre la maglia di leader della classifica generale sarà assegnato al primo corridore che taglierà il traguardo per la squadra vincente.

Non può mancare una breve panoramica sui partecipanti, perché il cast sarà stellare: fra i big della classifica basterebbe citare Chris Froome, alla ricerca della doppietta Tour-Vuelta che è una rarità nella storia del ciclismo, Alberto Contador all’ultima recita della carriera e naturalmente i nostri Vincenzo Nibali e Fabio Aru per spiegare perché si tratti di una Vuelta grandi firme, senza dimenticare tanti altri ottimi nomi, da Romain Bardet a Domenico Pozzovivo, da Tejay Van Garderen ad Adam e Simon Yates fino ad Esteban Chaves, ed ancora Bob Jungels, Steven Kruijswijk, Rafal Majka, Rui Costa e Warren Barguil. Un elenco impressionante, che né il Giro d’Italia né il Tour de France possono vantare, anche se naturalmente bisognerà verificare quanti di loro si presenteranno al via della Vuelta con l’obiettivo reale di combattere fino in fondo per la classifica. In ogni caso potremmo fermarci a Froome, Contador, Nibali e Aru per dire che ci divertiremo…

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa prima tappa cronosquadre di Nimes, il collegamento sarà dalle ore 17.30 per seguire integralmente la frazione, dal momento che la prima squadra al via partirà proprio alle ore 17.30, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

