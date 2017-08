Juventus Cagliari/ Streaming e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Juventus Cagliari (LaPresse)

Juventus Cagliari, diretta dall’arbitro Fabio Maresca, è la partita in programma oggi, sabato 19 agosto alle ore 18.00 presso lo Juventus Stadium e valida come anticipo della 1^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Finalmente si riparte con la massima serie italiana dopo quasi tre mesi di pausa: riprende la caccia ai bianconeri che inseguono il settimo scudetto consecutivo, anche se quest'anno la concorrenza sembra più agguerrita che mai, a cominciare dal Napoli di Sarri che si è tenuto tutti i grandi campioni, passano per il nuovo Milan dei cinesi e la Roma di Di Francesco, fino all'Inter di Spalletti. Il pre-campionato della Vecchia Signora non è stato però esaltante, le sconfitte in amichevole contro Barcellona e Tottenham e soprattutto il KO in Supercoppa italiana a vantaggio della Lazio hanno evidenziato evidenti lacune in fase difensiva dove l'assenza di Bonucci, almeno nella fase iniziale della stagione, si farà parecchio sentire. Allegri assicura che la squadra ha ancora fame di vittorie ma confermarsi al vertice del calcio italiano per sette anni consecutivi è un'impresa di proporzioni gigantesche, una sfida che il club torinese intende comunque raccogliere con entusiasmo e fiducia. Non ci sono più Bonucci e Dani Alves, due elementi che farebbero le gioie di qualunque top club, in compenso sono arrivati Bernardeschi, Douglas Costa e De Sciglio con Keita in dirittura d'arrivo già nelle prossime settimane o al più tardi nell'estate 2018 quando si libererà dalla Lazio a parametro zero.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Ampia copertura televisiva per Juventus-Cagliari, e non potrebbe essere altrimenti per l'incontro che darà il via all'edizione 2017-2018 della Serie A: anche per questa stagione Sky garantirà una copertura totale con la trasmissione di tutte le 380 partite mentre Mediaset Premium proporrà le partite in casa e in trasferta di 8 squadre su 20. Sulla piattaforma satellitare la gara sarà visibile in diretta tv sui canali 201, 206 e 251 e sarà visibile a tutti i clienti abbonati ai pacchetti Sport e/o Calcio, sul digitale terrestre bisognerà sintonizzarsi sui canali 370 (in SD) e 380 (in HD). In alternativa sarà possibile seguire il match su smartphone, tablet e PC portatili grazie alla diretta streaming video su Sky Go e Premium Play, servizi fruibili senza costi aggiuntivi.

I ROSSOBLU DI RASTELLI

Dall'altra parte invece abbiamo il Cagliari di Rastelli che dopo aver conquistato la salvezza con diverse giornate di anticipo lo scorso campionato ora intende confermarsi come realtà di centro classifica della Serie A. Murru, Gabriel, Bruno Alves, Tachtsidis e Di Gennaro hanno lasciato il club sardo (senza contare il caso Borriello) che ha accolto a braccia aperte gli arrivi di Andreolli, Krajnc, Miangue e Cigarini che rinnovano per quattro undicesimi la formazione titolare rispetto a quella dello scorso anno La marcia di avvicinamento del Cagliari verso la prima giornata di campionato è costellata di pareggi e sconfitte nelle varie amichevoli, ma quando si è trattato di fare sul serio i sardi non hanno deluso battendo il Palermo ai calci di rigore nel match valido per il terzo turno preliminare di Coppa Italia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per questa prima di Campionato dopo la sconfitta contro la Lazio Allegri non può sbagliare e punterà a un 4-2-3-1 farcito di titolari come Buffon tra i pali e la coppia difensiva formata da Benatia e Chiellini, con De Sciglio e Alex Sandro sicuri sulle fasce. Khedira e Pjanic faranno da cerniera dai reparti con Marchisio pronto dalla panchina, mentre Dybala con la numero 10 starà sulla trequarti dietro a Higuian, con Douglas Costa e Mandzukic all’esterno. Di confronto Nicola opterà per il 4-3-1-2 che vedrà Cragno tra i pali e Padoin e Miangue sull’esterno del reparto arretrato con Pisacane e Andreolli davanti alla porta. Cigarini sarà in cabina di regia con Barella e Ionita al suo fianco e Joao Pedro sulla tre quarti a sostegno di Cop e Sau punte d’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote non invitano di certo gli scommettitori che amano il rischio a puntare sulla Juventus il cui successo su Bwin è quotato ad appena 1,15, mentre sono decisamente più accattivanti le poste in palio per il risultato di parità (su Unibet l'X viene dato a 8,00) e per un clamoroso successo esterno del Cagliai (Bet365 offre una vincita che moltiplica per 23 la posta in palio). I bookmaker ritengono che questo sarà un match dove si vedranno più gol, motivo per cui la quota Over (1,57 su Bet365) è più bassa rispetto a quella dell'Under (2,45 su PaddyPower). Le agenzie di scommesse sono talmente sicure che la Vecchia Signora non sbaglierà la prima partita di Serie A 2017-18 che su Betclic il risultato esatto di 4-0 è caratterizzato da una quota di 8,75.

