KALINIC AL MILAN / Calciomercato live: spunta la sorpresa, prestito oneroso con obbligo di riscatto

Calciomercato Milan, Nikola Kalinic

Spunta stamattina la novità a sorpresa Nikola Kalinic arriverà al Milan in prestito oneroso a cinque milioni di euro con obbligo di riscatto fissato tra dodici mesi a venticinque milioni. Lo riporta l'edizione di questa mattina de La Stampa che sottolinea come l'affare sia arrivato a conclusione con un accordo ratificato questa notte. Kalinic così impreziosirà il reparto offensivo di Vincenzo Montella che può contare già sulla forza fisica e la tecnica di André Silva che in Champions League al debutto da titolare ha fatto benissimo segnando una doppietta anche se contro un avversario piuttosto mediocre. Vedremo poi come il tecnico campano riuscirà a far coesistere il portoghese insieme al croato che forzando un po' la situazione potrebbero anche giocare insieme. L'ex Porto potrebbe infatti giocare in appoggio perché più mobile del calciatore che arriva dalla Fiorentina e che è il classico attaccante centrale di riferimento.

KALINIC AL MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

L'ARRIVO DI SIMEONE JR CAMBIA TUTTO

L'arrivo a Firenze di Giovanni Simeone Jr dal Genoa ha cambiato tutto nell'ottica del possibile trasferimento di Nikola Kalinic al Milan. Il calciatore argentino infatti ha tranquillizzato Stefano Pioli che dopo le cessioni di Federico Bernardeschi, Josip Ilicic, Borja Valero e Matias Vecino. Giocatore rapido e dotato di grande qualità ha dimostrato di essere un calciatore rapido e dotato di qualità quando salta l'avversario e regala superiorità numerica alla sua squadra. Questo libera Nikola Kalinic che tramite un blitz notturno ha praticamente reso il croato un calciatore del Milan. Staremo a vedere quando verrà ratificata l'ufficialità in questione con la punta che andrà a rinforzare il reparto offensivo composto già da André Silva e dal giovane Patrick Cutrone. Sarà poi importante vedere l'impatto sia di Giovanni Simeone Jr con la maglia della Fiorentina che quello di Nikola Kalinic con quella del Milan.

