MBAPPE' AL PSG / Calciomercato live: tutto fatto, affare da 200 milioni di euro

E' praticamente tutto fatto per il trasferimento di Kylian Mbappé al Paris Saint Germain. Il club francese ha sbaragliato la concorrenza per il giocatore del Monaco, pagato oltre 180milioni di euro, senza considerare i bonus che potranno far lievitare l'affare sopra i duecento milioni. Per il calciatore, non convocato dal mister Jardim per il campionato, sono pronti diciotto milioni di euro a stagione ed un contratto da cinque anni. Quella di Mbappè può essere considerata un'altra operazione folle di questo calciomercato estivo, dato che il ragazzo è soltanto un classe 1998 e ha giocato appena una stagione ad altissimo livello. I francesi, dopo una sessione estiva delle trattative caratterizzata da spese milionarie, sono chiamati ad una stagione di trionfi e di grandi successi: ci riusciranno?

