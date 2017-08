Munir alla Roma? / Calciomercato live: i giallorossi ci provano per il talento del Barcellona, ma...

Monchi - La Presse

In testa alle preferenze della Roma per il calciomercato degli esterni c'è Munir El Haddadi del Barcellona. Il calciatore della cantera però è un talento che i blaugrana non vogliono lasciar partire così facilmente anche perché si sa che i club spagnoli non cedono facilmente questi calciatori se non legati a clausole di riacquisto come capitò alla Juventus con Alvaro Morata. Attenzione poi al momento vissuto dal Barca che dopo la cessione obbligata di Neymar Jr, per il quale il Paris Saint German ha pagato la clausola rescissoria di 222 milioni di euro, ancora non ha fatto mosse in entrata davanti nonostante i nomi più volte fatti di Angel Di Maria proprio del Psg e Philippe Coutinho del Liverpool. Staremo a vedere se la Roma riuscirà a spuntarla anche se al momento tutto fa pensare che questa sia una trattativa davvero molto complicata e con il Barcellona che ha il coltello dalla parte del manico.

MUNIR ALLA ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

LE ALTERNATIVE

La Roma è alla ricerca di un esterno d'attacco che possa sostituire Mohamed Salah partito verso il Liverpool di Jurgen Klopp. L'obiettivo numero uno è Munir El Haddadi, ma numerose sono le alternative. Sembra definitivamente sfumata quella che porta a Juan Cuadrado con la Juventus, che nonostante i tanti acquisti fatti, non vuole cedere a nessun costo il colombiano. Attenzione ovviamente a Lucas Vazquez finito sempre più ai margini nel Real Madrid per l'esplosione di Asensio, in gol anche nella Supercoppa di Spagna. Sono poi numerosi i calciatori di livello che potrebbero rappresentare una sorpresa. Negli ultimi giorni si è parlato di una chiusura della Roma per poter trattare Domenico Berardi del Sassuolo, i buoni rapporti col club dopo gli acquisti di Gregoire Defrel e Lorenzo Pellegrini uniti al folle amore calcistico di Eusebio Di Francesco per il ragazzo non possono rimanere inosservati. Attenzione poi a Promes dello Spartak Mosca che piace moltissimo a Monchi.

