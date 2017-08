PAGELLE/ Juventus-Cagliari: i voti della partita (Serie A, 1^ giornata - primo tempo)

Pagelle Juventus Cagliari - LaPresse

È appena terminato il primo tempo di Juventus-Cagliari, partita valida per la 1^ giornata di Serie A 2017-2018: andiamo a dare i voti ai protagonisti di questa prima frazione di gioco. Dopo il KO in Supercoppa i bianconeri provano a riscattarsi e fanno subito sul serio con Pjanic (7) che da calcio di punizione sfiora l'incrocio dei pali, al 12' sarà Mandzukic (7) su assist di Lichtsteiner (6,5) a sbloccare la contesa, nulla da fare per Cragno (6). Nei minuti successivi gli ospiti hanno la possibilità di pareggiare i conti con Farias (5) che si fa murare da Buffon (7,5) mentre Faragò (5,5) sbaglia un tap-in facilissimo. Per la prima volta nella storia del campionato italiano viene usato il VAR dall'arbitro Maresca che in un primo momento non concede il rigore alla formazione di Rastelli per il fallo di Alex Sandro (6-) su Cop (6,5) per poi tornare sui suoi passi e indicare il dischetto. Farias sciupa però un'occasione colossale facendosi ipnotizzare da Buffon che salva il risultato, prima dell'intervallo Dybala (8) rende oro il lancio lungo di Pjanic e trafigge Cragno che sbaglia i tempi dell'uscita, firmando così la rete del raddoppio.

VOTO JUVENTUS 7 - Bianconeri subito a pieno regime, due gol in quarantacinque minuti e tre punti già in cassaforte.

MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 8 - Segna, inventa e incanta: l'argentino vuole prendersi la scena sin dalla prima giornata.

PEGGIORE JUVENTUS: ALEX SANDRO 6- - Sarà il brasiliano a provocare il primo calcio di rigore nella storia della Serie A a essere assegnato tramite il VAR.

VOTO CAGLIARI 5,5 - Gli uomini di Rastelli hanno almeno un paio di ghiotte possibilità per pareggiare i conti ma Faragò e Farias le sciupano malamente.

MIGLIORE CAGLIARI: COP 6,5 - Con furbizia si guadagna il calcio di rigore facendosi sgambettare da Alex Sandro.

PEGGIORE CAGLIARI: FARIAS 5 - Molto grave il suo errore dal dischetto, avrebbe potuto riportare i suoi a galla e invece... (Stefano Belli)

