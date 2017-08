Pagelle/ Verona Napoli: i voti della partita (Serie A, 1^ giornata - primo tempo)

Pagelle Verona Napoli - LaPresse

Eccoci puntualissimi con le pagelle di Verona Napoli con i voti del primo tempo. Il Napoli, dopo la prima frazione, è avanti di due reti sul Verona. Decidono l'autogol clamoroso di Souprayen e il raddoppio di Milik. Passiamo ora ai voti delle due compagini dopo i primi quarantacinque minuti. Nicolas (voto 5,5) inizia benissimo con due belle parate, rovina tutto con l'uscita sbagliata sul cross. Caceres (voto 5,5) prova a proporsi in avanti ma combina davvero poco. A.Ferrari (voto 6) dietro è il migliore dei suoi, il resto balla. Heurtaux (voto 5) l'ex Udinese non da garanzie, fuori partita. Souprayen (voto 4,5) combina la frittata causando l'autogol, concorso di colpa con Nicolas. Romulo (voto 5) un suo tocco errato fa ripartire il Napoli nell'occasione della seconda rete. Buchel (voto 5,5) fa poco filtro a centrocampo. Bessa (voto 6) ha colpi interessanti, un talento da seguire. Cerci (voto 5,5) suo l'unico tiro in porta, si fa vedere comunque poco. Zaccagni (voto 5) non si vede mai, brutta partita. Verde (voto 5,5) fa quel che può, abbandonato al suo destino. Passiamo ora al Napoli. Reina (voto 6) praticamente disoccupato, una sola parata su Cerci. Hysaj (voto 6) fa il solito buon compito. Chiriches (voto 6) sbaglia poco, concentrato e riattivo. Koulibaly (voto 6,5) un muro invalicabile, se sbaglia recupera. Ghoulam (voto 6,5) piede educato, belli i suoi cross. Zielinski (voto 6) può fare molto di più, vedremo se nella seconda frazione farà meglio. Diawara (voto 6,5) bella prestazione, sostanza e qualità. Hamsik (voto 6) il capitano gioca una partita senza infamia e senza lode. Callejon (voto 5,5) brutto l'errore sotto porta, bastava appoggiare al compagno di reparto. Milik (voto 6,5) sfrutta il bellissimo assist di Insigne, si riabilita dopo l'errore con il Nizza. Insigne (voto 7,5) migliore in campo, l'assist a Milik è una perla.

VERONA-NAPOLI, I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Il migliore del Verona, Ferrari (6)

Il migliore del Napoli, Insigne (7,5)

Il peggiore del Verona, Souprayen (4,5)

Il peggiore del Napoli, Callejon (5,5)

