Probabili Formazioni Serie A/ Spalletti aspetta Cancelo, la Roma si affida subito a Defrel

Scatta oggi il campionato di calcio di Serie A 2017-2018. Dopo circa tre mesi di attesa, ricomincia il massimo torneo calcistico italiano, che mai come quest’anno appare dall’esito incerto. La Juventus, con la perdita di Bonucci, sembrerebbe essersi indebolita in difesa, così come la Roma, che ha ceduto pezzi da novanta come Rudiger e Salah. Sta bene il Napoli, che ha mantenuto l’ossatura, mentre Inter e Milan appaiono finalmente pronte per un campionato di livello. Oggi di scena due partite, leggasi Juventus-Cagliari ed Hellas Verona-Napoli, ma lo show sembra destinato ad essere rinviato a domani sera.

ATALANTA-ROMA

Alle ore 18:00, si giocherà infatti l’anticipo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo: di fronte i padroni di casa dell’Atalanta, e gli ospiti della Roma. Una gara tutta da vivere, con i giallorossi che cercano il riscatto dopo un pre-campionato non proprio brillante, e alla prima stagione dopo anni senza Totti. Dall’altra i nerazzurri, sorprendenti l’anno scorso, e vogliosi di dimostrare di meritarsi il posto fra le grandi. Gasperini dovrebbe mandare in campo qualche volto nuovo, come ad esempio l’esterno belga Castagne, che avrà il compito di far dimenticare il gioiello Corti, ma anche Gosens, 23enne terzino sinistro di origini tedesche. Il modulo sarà il 3-4-1-2 classico, e davanti dovrebbe vedersi il duo Gomez-Petagna, con Kurtic alle spalle, preferito a Ilicic. Roma che invece si affiderà fin da subito a Defrel, preferito ad El Shaarawy, mentre in difesa troveremo Peres a destra, con Kolarov sulla fascia mancina.

INTER-FIORENTINA

L’altro match di cartello di oggi è senza dubbio la sfida di San Siro delle ore 20:45 fra i padroni di casa dell’Inter e la Fiorentina. Sarà una squadra nerazzurra arricchita dai due grande ex, leggasi Borja Valero e Vecino, che Spalletti manderà in campo sin dal primo minuto. Sulla fascia destra ci sarà D’Ambrosio, a meno che l’affare Cancelo si sblocchi in queste ore e il tecnico toscano decida di mandarlo subito nella mischia. Davanti, spazio a Icardi prima punta, con Candreva largo a destra e Perisic a sinistra, mentre in mezzo, occhio a Joao Mario, che sembrerebbe essere rivitalizzato dopo la disastrosa scorsa stagione. Due gravi assenze invece per Pioli, che dovrà fare a meno dello squalificato Chiesa e dell’infortunato Saponara. Fiorentina che potrebbe vedersi con il neo-acquisto Benassi sulla linea dei trequartisti, mentre davanti attenzione al ballottaggio fra l’ultimo arrivato, Simeone, e Babacar. In campo anche altri acquisti estivi della Viola, come Eysseric, Gil Dias e Veretout.

