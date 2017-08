Probabili formazioni/ Atalanta Roma: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A)

Probabili formazioni Atalanta-Roma: Papu Gomez (LaPresse)

Atalanta-Roma sarà sicuramente uno dei pezzi forti della prima giornata di Serie A. Parte da Bergamo l’avventura della nuova Roma di Eusebio Di Francesco, ma l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sarà avversario scomodissimo, perché i nerazzurri vorranno confermare lo status di grande rivelazione conquistato l’anno scorso - e quanto abbiamo visto nelle amichevoli estive lascia pensare che i bergamaschi abbiano tutto per fare bene anche stavolta. Sarà di conseguenza subito un test molto significativo per entrambe le compagini, eccovi dunque le probabili formazioni alla vigilia di Atalanta-Roma, con le ultime notizie sui moduli e sui possibili titolari.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO

La partita tra Atalanta e Roma, valida per la prima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Supercalcio per la tv satellitare, e sul digitale terrestre di Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita ai rispettivi abbonati dalle applicazioni Sky Go e Premium Play.

FORMAZIONE ATALANTA, FRA CONFERME E VOLTI NUOVI

L’Atalanta in estate ha lavorato per formare una rosa ampia, in vista dell’impegno in Europa League che andrà ad aggiungersi al campionato. Stando alle ultime notizie, domani difesa e attacco dovrebbero essere praticamente identici all’anno scorso, grosse novità invece a centrocampo. Dunque, davanti al portiere Berisha ci attendiamo il terzetto che l’anno scorso ha fatto faville, con Masiello, Caldara e l’ex giallorosso Toloi, così come in attacco Kurtic e naturalmente ‘Papu’ Gomez agiranno alle spalle della punta centrale Petagna. A centrocampo invece i due esterni dovrebbero essere i volti nuovi Castagne e Gosens, con Freuler e uno fra Cristante e De Roon ad agire invece nel cuore della mediana nerazzurra.

FORMAZIONE ROMA, TUTTI I TITOLARI

L’estate giallorossa ha detto che per il momento le riserve non sono all’altezza dei titolari, dunque non ci dovrebbero essere dubbi di alcun tipo per Eusebio Di Francesco, che punterà tutto sui titolari, approfittando del fatto che per ora non si deve fare ancora molti ragionamenti di turnover. Ecco dunque che ci attendiamo l’undici più classico, con Alisson in porta e poi modulo 4-3-3. Linea difensiva a quattro con Bruno Peres, i centrali Fazio e Manolas, il volto nuovo Kolarov a sinistra; centrocampo eccellente con i tre ‘califfi’ Strootman, De Rossi e Nainggolan; infine il tridente d’attacco con il nuovo acquisto Defrel, Dzeko centravanti e Perotti. L’Atalanta è un osso duro, Di Francesco non ha intenzione di correre rischi eccessivi cambiando le proprie certezze.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Castagne, Freuler, Cristante, Gosens; Kurtic, Gomez, Petagna. All. Gasperini.

A disposizione: Gollini, Dramé, Bastoni, Palomino, Hateboer, Spinazzola, De Roon, Schmidt, Ilicic, Orsolini, Cornelius, Vido.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Defrel, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Castan, Moreno, Juan Jesus, Gonalons, Pellegrini, Gerson, Under, Iturbe, El Shaarawy.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Emerson, Karsdorp, Florenzi.

