Probabili formazioni/ Bologna Torino: diretta tv, orario, le ultime novità live (Serie A 2017)

Bologna Torino si giocherà domani, ovvero domenica 20 agosto 2017 alle ore 20.45 allo Stadio Dall’Ara nella prima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: primo banco di prova quindi per le formazioni di Donadoni e Mihajlovic, che dopo la scorsa stagione, affatto entusiasmante in campo come nei risultati, sono impazienti di iniziare il nuovo anno nel miglior modo possibile. Tanta l’attesa per la prima prova dei felsinei come dei granata, specialmente dopo l’estate di alti e bassi che entrambe le squadre hanno vissuto. In casa rossoblù tante le amichevoli messe in calendario da Donadoni, che ha però dovuto fare i conti con l’addio di Oikonoumou e Viviani: clima teso anche in casa dei piemontesi per questioni di mercato tra cui la sempreverde ipotesi di un uscita di scena di Andrea Belotti. In attesa di poter dare il via al match, andiamo quindi ora a vedere le scelte dei due allenatori per la partita Bologna-Torino, analizzando le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La sfida nella prima giornata di campionato tra Bologna e Torino sarà visibile in diretta tv solo sulla piattaforma satellitare di Sky, che ne offrirà la visione in esclusiva per i propri abbonati sul canale Sky Calcio 4 (numero 251 del telecomando) dalle ore 20.45 con ampio prepartita. Confermata quindi anche la possibilità di assistere a quanto accade allo Stadio Dall’Ara, in diretta streaming video tramite l’app Sky Go riservata ai soli abbonati.

BOLOGNA, LE SCELTE DI DONADONI

Per questa prima assoluta della stagione 2017-2018 Donadoni dovrebbe dare il via al match con il 4-3-3 data la possibile assenza di Verdi per un problema al gomito (ma se il trequartista dovesse farcela potremmo anche vedere in campo il 4-2-3-1). In ogni caso Mirante pare confermato tra i pali e con lui anche De Maio e Gonzales come coppia di centrali, con Torosidis e Masina liberi sulle fasce: a centrocampo sarà Nagy in cabina di regia con Taider e Poli a completamento del reparto e c’è grande attesa per l’ex rossonero che spera con i felsinei di trovare maggior continuità e risultati. Ipotizzato un tridente come modulo di attacco si pensa che Destro sia al vertice mentre Di Francesco e Krejci agiranno di contorno anche se l’ex Lanciano potrebbe dare spazio a verdi magari nella ripresa.

TORINO, GLI 11 DI MIHAJLOVIC

Per la sfida di esordio contro il Bologna, Mihajlovic non dovrebbe discostarsi dal 4-2-3-1, nonostante le assenze di Boyè, Lyanco, Baselli e Valdifiori: assenze di peso anche se non dovrebbero troppo limitare la compagine granata. Sirigu sarà fisso tra i pali, mentre davanti all’ex Psg dovremmo vedere la coppia di centrali N’Koulou e Moretti,con Barreca e Zappacosta attesi sulle fasce: a centrocampo saranno invece Obi e Rincon fare da cerniera tra i reparti. Ljajic è atteso quindi sulla trequarti dietro a Belotti unica punta, mentre Iago Falque e Berenguer non dovrebbero mancare a completare il reparto. Attenzione però ai possibili ballottaggi in difesa per N’Koulou e Rincon, dati rispettivamente in forse con Rossettini e Acquah.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis, De Maio, Gonzalez, Masina; Taider, Nagy, Poli; Di Francesco, Destro, Krejci. A disposizione; Da Costa, Gastaldello, Krafth, Maietta, Helander, Mbaye, Pulgar, Crisetig, Donsah, Verdi, Okwonkwo, Petkovic. Allenatore Donadoni

TORINO (4-2-3-1): Sirigu; Zappacosta, N’Koulou, Moretti, Barreca; Rincon, Obi; Iago Falque, Ljajic, Berenguer; Belotti. A disposizione: Milikovic Savic,Bonifazi, De Silvestri, Rossettini, Molinaro, Avelar, Acquah, Gustafson, Maxi Lopez, Parigini, Edera. Allenatore: Mihajlovic.

