Probabili formazioni/ Crotone Milan: diretta tv, orario, ultime notizie (Serie A 2017-2018, 1^ giornata)

Probabili formazioni Crotone Milan (Foto LaPresse)

Crotone Milan è una delle partite che infiammeranno la domenica sera di Serie A 2017-2018, che riparte oggi con la sua prima giornata. Di fronte due squadre che hanno ovviamente obiettivi diversi: archiviata la miracolosa salvezza dello scorso maggio, il Crotone è chiamato ora ad un’impresa ancora più complicata, ovvero quella di ripetersi. Il Milan è stato indiscutibilmente il grande protagonista del calciomercato estivo, ha imbastito una grande rosa e adesso non può nascondersi: arrivare nelle prime quattro è un obbligo, vincere lo scudetto (a sette anni dall’ultimo) una possibilità più che concreta e dunque è importante fare bene da subito. Aspettando domenica sera per l’ingresso in campo delle due squadre, andiamo a vedere quelle che sono al momento le probabili formazioni di Crotone Milan.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV

Crotone Milan sarà visibile in diretta tv sulle due televisioni a pagamento. In particolare il canale è Sky Calcio 2 per quanto riguarda il satellite, poi Premium Sport e Premium Sport HD sul digitale terrestre.

CROTONE: LE SCELTE DI NICOLA

Davide Nicola si è salvato con il 4-4-2 e riparte dal 4-4-2: nella nuova formazione del Crotone ci sono conferme importanti (praticamente tutto il gruppo dello scorso anno) e arrivi altrettanto incisivi. Per esempio quello di Ante Budimir, che dopo la stagione sfortunata nella Sampdoria torna a Crotone e si prende ovviamente la maglia di prima punta; al suo fianco ci sarà Trotta, con Rohden e Stoian che come nel 2016-2017 saranno i due esterni a centrocampo, uno più difensivo e l’altro che può andare a formare un tridente in fase di possesso palla. Al centro stringeranno Barberis, arma tattica importante, e Izco che arriva dal Chievo e può essere un’addizione fondamentale per la mediana. In difesa invece spazio a Faraoni, che in Calabria cercherà il grande rilancio, e Martella sulle corsie laterali; in mezzo è rimasto Ceccherini che sarà ancora titolare, Ajeti (dal Torino) dovrà invece giocarsi il posto con l’uruguaiano Leandro Cabrera, arrivato dal Saragozza e al momento favorito per la maglia da titolare.

MILAN: I DUBBI DI MONTELLA

La formazione del Milan dipenderà in larga parte anche da come i vari giocatori avranno recuperato dall’impegno di Europa League; ad ogni modo c’è ampia possibilità di scelta per Vincenzo Montella, che al momento dovrebbe disporre i rossoneri con il fidato 4-3-3. Significa che Musacchio e Bonucci saranno ancora la coppia centrale davanti a Donnarumma, con Conti e Ricardo Rodriguez che invece agiranno sulle corsie; qualche possibilità di vedere Abate o Calabria a destra. A centrocampo Manuel Locatelli è pronto a scalzare Montolivo dal ruolo di playmaker, in un’alternanza che tra qualche settimana dovrà comprendere anche Lucas Biglia - al momento ai box per infortunio; ai lati del giovane del vivaio dovrebbero agire Kessie e Bonaventura, con quest’ultimo insidiato da Calhanoglu che, tuttavia, dovrebbe trovare spazio nel tridente offensivo come esterno di sinistra, ruolo nel quale parte in vantaggio rispetto a Borini. A completare la formazione del Milan allora dovrebbero essere Suso, per il momento intoccabile sulla fascia destra, e André Silva che è favorito sullo stesso Borini e sul giovane Cutrone, che però è intenzionato a giocarsi una maglia da titolare.

IL TABELLINO

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 44 Cabrera, 87 Martella; 6 Rohden, 13 Izco, 10 Barberis, 5 Stoian; 17 Budimir, 29 Trotta

A disposizione: 3 M. Festa, 31 Sampirisi, 33 Dussenne, 93 Ajeti, 9 Nalini, 38 Mandragora, 14 Suljic, 11 Kragl, 24 Tonev, 47 Kotnik, 18 Acosty, 99 Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: -

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 12 A. Conti, 19 Bonucci, 22 Musacchio, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 73 M. Locatelli, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 André Silva, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 17 C. Zapata, 15 Gustavo Gomez, 2 Calabria, 18 Montolivo, 4 José Mauri, 11 Borini, 63 Cutrone, 94 Niang

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: Paletta

Indisponibili: A. Romagnoli, Lucas Biglia

