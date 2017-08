Probabili formazioni/ Inter Fiorentina: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A)

Probabili formazioni Inter-Fiorentina: Vecino in maglia viola (LAPRESSE)

Domani sera si gioca Inter-Fiorentina, senza dubbio una delle partite più interessanti della prima giornata di Serie A, che a San Siro ci proporrà una partita che negli scorsi anni ha regalato sempre gol a grappoli - nello scorso campionato 8-7 Inter fra andata e ritorno - e che oggi ci regalerà anche molti incroci speciali per tanti ex di lusso. La curiosità dunque è grande per vedere all’opera la nuova Inter di Luciano Spalletti, ma anche per il nuovo corso della Fiorentina di Stefano Pioli: eccovi dunque le probabili formazioni alla vigilia di Inter-Fiorentina, con le ultime notizie sui moduli e sui possibili titolari.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO

La partita tra Inter e Fiorentina, valida per la prima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Sport Mix per la tv satellitare, e sul digitale terrestre di Mediaset Premium Sport 2 e Mediaset Premium Sport 2 HD. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita ai rispettivi abbonati dalle applicazioni Sky Go e Premium Play.

FORMAZIONE INTER CON DUE EX

Modulo 4-2-3-1 per Spalletti, in primo piano ci sono inevitabilmente Vecino e Borja Valero, perché i due ex viola dovrebbero debuttare da titolari con la maglia dell’Inter proprio contro la Fiorentina, a causa di questo incrocio di calendario. Vecino giocherà accanto a Gagliardini in mediana, o almeno è favorito su Brozovic e Joao Mario, mentre Borja Valero dovrebbe agire al centro della linea di trequartisti composta anche da Candreva e Perisic alle spalle della punta centrale che sarà naturalmente Icardi. In difesa dovrebbe invece partire dalla panchina un altro nuovo acquisto, Dalbert, che d’altronde è arrivato da pochi giorni: probabile dunque che giochi dal primo minuto Nagatomo, mentre le altre maglie sembrano già tutte assegnate nella retroguardia nerazzurra.

FORMAZIONE FIORENTINA CON IL 4-2-3-1

Anche Stefano Pioli, che torna a San Siro pochi mesi dopo la fine della sua esperienza con l’Inter, dovrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1. Da monitorare il recupero di Saponara, come trequartista ci potrebbe essere una grande occasione per il figlio d’arte Hagi, che dovrebbe agire con i nuovi acquisti Benassi (di scuola Inter) ed Eysseric alle spalle della prima punta Babacar, in questo momento riferimento principale per l’attacco della Fiorentina. Anche negli altri reparti Pioli dovrebbe fare ampio uso dei nuovi acquisti: Gaspar e Vito Hugo sono probabili titolari in difesa, Veretout dovrebbe affiancare Badelj in mediana. La Fiorentina è cambiata molto, questo primo difficile test darà subito importanti risposte.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Murillo, Ansaldi, Santon, Ranocchia, Dalbert, Brozovic, Joao Mario, Kondogbia, Jovetic, Gabigol, Eder.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Gaspar, Vitor Hugo, Astori, Olivera; Badelj, Veretout; Benassi, Hagi, Eysseric; Babacar. All. Pioli.

A disposizione: Dragowski, Tomovic, Milenkovic, Biraghi, Sanchez, Fernandez, Cristoforo, Saponara, Gil Dias, Rebic, Zekhnini, Simeone.

Squalificati: Chiesa.

Indisponibili: nessuno.

