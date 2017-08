Probabili formazioni/ Juventus Cagliari: quote, le ultime novità live (Serie A 2018, 1^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Cagliari, Serie A (Foto LaPresse)

Juventus Cagliari si gioca alle ore 18 di domenica 20 agosto, ed è la prima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si parte proprio all’Allianz Stadium, dove la Juventus apre la rincorsa al settimo scudetto consecutivo mentre il Cagliari cerca punti per la salvezza, sapendo comunque di non doverli necessariamente recuperare qui. Per i bianconeri il discorso sulla stagione è più ampio, e non può non riguardare la Champions League; tuttavia, se ci riferiamo all’Italia, la squadra di Massimiliano Allegri parte ancora con i favori del pronostico e appare anche rinforzata, ma forse il gap rispetto alla concorrenza si è ridotto. Aspettando allora che le due squadre scendano in campo, andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Cagliari.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Juventus ovviamente favorita per la vittoria della prima giornata di campionato: siamo infatti a 1,15 per il segno 1 che identifica l’affermazione interna dei bianconeri, mentre il segno 2 per la vittoria del Cagliari vale addirittura 16,00. Per il pareggio, indicato dal segno X, la vincita sarà di 8,00 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

FORMAZIONI JUVENTUS: LE SCELTE DI ALLEGRI

Ampio ventaglio di scelte a disposizione di Massimiliano Allegri: il tecnico toscano ha a disposizione anche Blaise Matuidi, che però dovrebbe partire dalla panchina e non è affatto sicuro di giocare uno spezzone. A centrocampo si dovrebbe andare sul sicuro, ovvero con la coppia formata da Khedira e Pjanic; Marchisio, partito titolare nell’amichevole di Villar Perosa, ha comunque qualche chance di essere titolare. Alle spalle di questa cerniera in mediana, spazio probabilmente a Benatia al fianco di Chiellini; sulle corsie laterali invece dovrebbero essere titolari De Sciglio e Alex Sandro, ma attenzione a Lichtsteiner che ancora una volta è stato ad un passo dall’addio ma inizia la stagione pronto a prendersi la maglia sulla fascia destra. Per quanto riguarda l’attacco, Dybala e Higuain sono sostanzialmente sicuri di giocare; qualche dubbio in più sulle corsie, con Douglas Costa che reclama una maglia dal primo minuto al pari di Bernardeschi. Tuttavia, è ancora Mandzukic ad avere i favori del pronostico per la sinistra, come lo scorso anno.

FORMAZIONI CAGLIARI: LE SCELTE DI RASTELLI

Anche il Cagliari riparte dalle certezze dello scorso anno, ovvero da un tridente offensivo nel quale Joao Pedro sarà il giocatore adibito a galleggiare tra le linee, mentre davanti a lui Sau è ancora favorito su Diego Farias per il ruolo di seconda punta in accompagnamento a Cop, che giocherà al posto di Borriello dopo la clamorosa rottura fra il bomber e la società. Poche le facce nuove a disposizione di Massimo Rastelli: una a centrocampo, dove Cigarini sarà l’esperto e navigato playmaker supportato molto probabilmente da Barella e Ionita, con capitan Dessena che rimane la prima alternativa. In difesa un grande ex come Simone Padoin, che si prepara a ricevere un’altra ovazione e giocherà come terzino destro; dall’altra parte del campo è arrivato finalmente il momento di Sienna Miangue, in mezzo un altro ex dell’Inter come Marco Andreolli che prova a rilanciare la sua carriera, sfortunata per i tanti infortuni subiti. Dovrebbe fare coppia con Pisacane (Ceppitelli resta in allerta), mentre anche in porta c’è un testa a testa con il rientrante Cragno che si gioca la maglia con il più navigato Rafael Andrade, e al momento sembra anche partire favorito nelle scelte del suo allenatore.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 24 Rugani, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 7 Cuadrado, 34 Kean, 33 Bernardeschi

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Pjaca

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Cragno; 20 Padoin, 3 Andreolli, 19 Pisacane, 12 Miangue; 18 Barella, 8 Cigarini, 21 Ionita; 10 Joao Pedro; 25 Sau, 90 Cop

A disposizione: 1 Rafael A., 26 Crosta, 23 Ceppitelli, 35 Salamon, 13 Romagna, 24 M. Capuano, 4 Dessena, 27 Deiola, 16 Faragò, 7 Cossu, 17 Farias, 9 Giannetti

Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: -

Indisponibili: -

