Probabili formazioni/ Lazio Spal: diretta tv, orario e le ultime novità live (Serie A 2017-2018)

Sarà Lazio Spal, la prima partita nella campionato di Serie A 2017-2018 per la formazione estense, neopromossa dalla cadetteria: fischio d’inizio domani, domenica 20 agosto 2017 alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico casa della squadra di Inzaghi. Come possiamo immaginare vi è tanta attesa per questa partita: da una parte abbiamo infatti gli spallini arrivati nella massima serie italiana dopo una bellissima stagione nel campionato cadetto sotto la guida di Leonardo Semplici, confermato anche per questa stagione. Dall’altra abbiamo ai biancocelesti freschi del successo incredibile contro la Juventus in Supercoppa Italiana, primo trofeo dell’era Inzaghi. Date queste premesse appare chiaro come entrale le squadre puntiamo alla partire di domani per dare il via giusto alla prossima stagione nella Serie A 5017-2011 a partire dall’11 in campo: vediamo quindi ora nel dettaglio le probabili formazioni di Lazio Spal.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida tra Lazio e Spal per la 1^ giornata di serie A sarà visibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky che sul digitale Mediaste premium in diretta tv dalle ore 20.45 con ampio prepartita: sulla pay tv di Murdoch l’appuntamento sarà su Sky Calcio 3 (253) oltre che su Lazio Style al numero 233, mentre sul digitale la sfida sarà visibile su Premium Calcio 1. Confermata quindi anche la diretta video streaming per gli abbonati ai servizi Sky Go e Premium Play.

LAZIO, LE SCELTE DI INZAGHI

In casa Lazio il maggior dubbio rimane quello sulle condizioni di Felipe Anderson: il brasiliano ha saltato la finale di Supercoppa domenica scorsa per un risentimento muscolare e pare in forte dubbio anche per la partita domani. Se il giocatore dovesse farcela potremmo anche vedere un 3-5-1-1 con il brasiliano dietro a Immobile, in caso contrario è probabile che Inzaghi riproponga il 3-5-2 visto contro i bianconeri. In entrambi i casi dovremmo vedere Strakosha tra i pali con De Vrij al centro del reparto difensivo completato da Wallace e Radu, anche se il primo è in ballottaggio con Bastos. A centrocampo è probabile che vedremo Parolo al centro con Milikovic Savic e Lucas Leiva a supporto (con il centrale serbo nel caso al posto di Felipe Anderson dietro a immobile unica punta: Lulic e Basta dovrebbero stare all’esterno, ma quest’ultimo rischia la maglia a favore di Marusic, volto nuovo. In attacco l’unica certezza è Immobile in entrambi i casi presentati: da valutare però inserimento di Murgia la posto di Anderson che libererebbe Milinkovic a fare da supporto allo stesso ex Siviglia.

SPAL, GLI 11 DI SEMPLICI

Per il primo banco di prova in Serie A Leonardo semplici non potrà che optare per la migliore formazione a sua disposizione contro i biancocelesti, ancora galvanizzati per il titolo appena messo in bacheca. Via libera quindi al 3-5-2 che porterà Gomis tra i pali e ben due volti nuovi si tre nel reparto difensivo, ovvero Oikononou e Felipe, con Vicari d fronte allo specchio degli estensi. A centrocampo Viviani dovrebbe rimanere in cabina di regia con Rizzo e Mora al suo fianco oltre a Lazzari e Costa liberi di agire sulle fasce: anche qui non mancano gli elementi che arrivano dal mercato e che i fan sono impazienti di ammirare. In attacco lo schema due punte vedrà Paloschi inamovibile con Antenucci in dubbio con Floccari.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Lucas Levia, Parolo,Milikovic Savic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile. A disposizione: Vargic, Hoedt, Bastos, Patric, Lukaku, Marusic, Di Gennaro, Luis Alberto, Murgia, Caicedo, Lombardi, Keita. Allenatore InzagH (3-5-2): Gomis; Oikonomou, Vicari, Felipe; Lazzari, Rizzo, Viviani, Mora, Costa; Paloschi Antenucci. A disposizione: Meret, Marchegiani, Polvani, Gasparetto, Cremonesi, Vaisanen, Konate, Matteillo, Schiattarella, Grassi, Schiavon, Floccari. Allenatore Semplici.

