Probabili formazioni/ Sampdoria Benevento: diretta tv, orario, ultime novità live (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Sampdoria Benevento (LaPresse)

Il Campionato di Serie A 2017-2018 è di nuovo protagonista con la partita Sampdoria-Benevento, primo match per gli stregoni neopromossi, attesi nella 1^giornata al Marassi, con fischio d’inizio atteso per le ore 20.45. Se la formazione giallorosa è ben motivata a iniziare con il piede giusto la sua avventura nella serie A maggiori dubbi e perplessità si addensano in casa blucerchiata, dove tra vicende societarie e di mercato (uno tra tanti il caso Schick) oltre che una buona infermiera, non sono pochi i dubbi sugli obbiettivi e soprattutto lo stato di salute della formazione in mano a Marco Giampaolo. Diamo quindi ora uno sguardo alle probabili formazioni di Sampdoria-Benevento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo poi che la partita tra Sampdoria e Benevento sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma di Sky che si è assicurata i diritti televisivi per il Campionato di serie A: appuntamento con la diretta tv del match alle ore 20.45 (ma con ampio prepartita) al canale Sky calcio 6, al numero 256 del telecomando. Confermata quindi anche la diretta video streaming dell’incontro tramite l’app Sky Go riservata ai soli abbonati.

SAMPDORIA, LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Marco Giampaolo non dovrebbe rinunciare per questa prima uscita ufficiale al 4-3-1-2 e che vedrebbe Puggioni tra i pali e il duo Silvestre-Regini di fronte al numero 1 ex Chievo, con invece Sala e Murru liberi sulle fasce. Il centrocampo vedrà imbeve il terzetto Barreto-Torreira-Praet, con quest’ultimo in dubbio con Linetty, che potrebbe anche giocarsi una maglia da titolare con Ramirez sulla tre quarti. Le due punte saranno invece Quagliarella e Caprari: l’ex Torino però potrebbe soffrire ancora di un lieve affaticamento muscolare e in tal caso appare pronto dalla panchina Kownacki, data la situazione delicata che sta vivendo al momento Patrik Schick.

BENEVENTO, GLI 11 STREGONI

Per la prima partita ufficiale degli stregoni, Baroni non vuole svegliare a partire dalle scelte per la formazione iniziale: vedremo quindi il 4-4-2 che, salvo imprevisto sarà quello ufficiale per il resto della stagione, con qualche ballottaggio qui e là a causa di qualche giocatore acciaccato tra cui anche Ceravolo. Detto del modulo vediamo quindi i probabili titolari in campo domani al Marassi: confermato Belec tra i pali come la coppia di centrai Lucioni-Costa in difesa dove il reparto verrà completo da Letizia e uno tra Venuti e Di Chiara non ancora in condizione. A centrocampo sarà il duo Cataldi-Viola a fare il gioco degli stregoni con Ciciretti e D’Alessandro attesi sulle fasce: la doppia punta d’attacco dovrebbe vedere Coda e Puscas, con quest’ultimo in campo da titolare in caso di forfait di Ceravolo dell’ultimo minuto.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Regini, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Caprari. A disposizione: Tozzo, Leverbe, Pavlovic, Bereszynski, Linetty, Verre, Capezzi, Alvarez, Djuricic, Kownacki. Allenatore Giampaolo

BENEVENTO (4-4-2): Belec; Letizia, Lucioni, Costa, Venuti; Ciciretti, Cataldi, Viola, D’Alessandro; Puscas, Coda. A disposizione: Brignoli, Dijmsiti, Gravillon, Gyamfi, Camporese, Di Chiara, Eramo, Del Pinto, Ceravolo. Allenatore Baroni

© Riproduzione Riservata.