Probabili formazioni/ Sassuolo Genoa: diretta tv, orario e le ultime novità live (Serie A 2017-2018)

Sassuolo-Genoa si giocherà domani, domenica 20 agosto 2017 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium: ecco il primo appuntamento della stagione 2017-2018 del campionato della Serie A per due club che puntano a rimediare a una annata non così brillante come è stata la scorsa, e rimediare a una estate senza dubbio complicata. I neroverdi hanno perso Di Francesco e con lui anche diversi nomi di peso della rosa e hanno saluto a Bucchi, in arrivo dalla panchina del Perugia, con grande ottimismo: da parte dei grifoni invece vi è tanta voglia di dimenticare la stagione disastrosa del campionato 2016-2017 dove si è addirittura messa in dubbio la salvezza. Per entrambe le squadre e i tecnici quindi iniziare con il piede giusto appare davvero importante, per la dirigenza, lo spogliatoio e i tifosi a incominciare da domani al Mapei Stadium: spazio quindi all’11 titolare, lì dove lo stato di forma dei singoli renderà fattibile l’ipotesi. Vediamo quindi quali potrebbero essere le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Va poi ricordato che la partita tra Sassuolo e Genoa nella 1^ giornata di serie A sarà visibile in diretta tv sia su Sky che su Mediaset Premium: sulla piattaforma satellitare l’appuntamento è alle ore 20.45 (ma con ampio prepartita) su Sky Calcio 5 (canale 255), mentre sul digitale terrestre il match è in programmazione su Premium Calcio 2. Confermata quindi anche a diretta streaming video della partita sulle app Sky Go e Premium Play riservate ai soli abbonati.

SASSUOLO, GLI 11 NEROVERDI

Per la prima avventura ufficiale di Cristian Bucchi nella Serie A sulla panchina del Sassuolo, l’ipotesi più accreditata è del classico 4-3-3 già visto nelle ultime amichevoli estive, con i titolari pronti a scendere in campo tra le mura di casa. Tra i pali quindi dovremmo vedere Consigli, con Acerbi e Cannavaro in coppia di fronte al proprio specchio mentre Lirola e Peluso dovrebbero trovare spazio sulle fasce. Al centro del campo troveremo quindi Magnanelli in cabina di regia con Missiroli e Sensi che si potrebbero giocare la maglia da titolari con Biondini e Mazzitelli, dato per scontati che Duncan non venga arrischiato perché ancora sofferente. Nessun dubbio per quanto riguarda il tridente, dove vedremo il volto nuovo Falcinelli 8di ritorno in realtà dal prestito del Crotone) al vertice con Berardi e Politano a supporto.

GENOA, LE SCELTE DI JURIC

Anche in questa stagione della Serie A 2017-2018 Juric non dovrebbe fare a meno del 3-4-3 già visto l’anno scorso, potendo però ora a vera a disposizione una rosa quasi al completo oltre allo squalificato Izzo. Tra i pali dopo l’ennesimo infortunio troveremo Perin ora con la fascia di capitano, ereditata da Burdisso, con davanti Spolli: Biraschi e Zukanovic riempiranno il reparto difensivo. A centrocampo spazio al quartetto che prevederà Miguel Veloso al centro, con Lazovic e Laxalt invece attesi sulle fasce, senza grossi dubbi a riguardo. È invece l’attacco il settore dove il tecnico dei grifoni ha ancora qualche nodo a sciogliere: dato per confermato Lapadula al centro del tridente, sia Rigoni che Pandev si giocano le maglie da titolari con il volto nuovo Centurion e Taarabt per far compagnia all’ex rossonero.

IL TABELLINO

SASSUOLO - (4-3-3): Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Sensi; Berardi, Falcinelli, Politano. A disposizione; Pegolo, Antei, Letschert, Gazzola, Goldaniga, Adjapong, Duncan, Mazzitelli, Biondini, Ragusa, Mari, Iemmello. Allenatore Bucchi

GENOA: (3-4-3): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Migeul Veloso, Bertolacci, Laxalt; Rigoni, Lapadula, Pandev. A disposizione: Lamanna, Gentiletti, Roisi, Hiljemark, Cofie, Nibkovic, Oemonga, Taarabt, Centurion, Rodriguez, Palladino, Galabinov, Allenatore Juric.

