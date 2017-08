Probabili formazioni/ Udinese-Cheivo: diretta tv, orario e le ultime novità live (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Udinese Chievo (LaPresse)

Sarà Udinese-Chievo il primo banco di prova nella stagione 2017-2018 del campionato di Serie A per le formazioni di Delneri e Maran: in campo domani, ovvero domenica 20 agosto 2017 alle ore 20.45 alla Dacia Arena. La partita di domani non sarà affatto semplice per la compagine friulana, che tra squalificati e acciaccati, per Delneri si è già accesa la spia dell’emergenza, specialmente nel reparto difensivo, dove tra l’altro ricordiamo che Danilo non sarà a disposizione per una squalifica ereditata dalla precedente stagione della serie A. Situazione più tranquilla invece a casa di Rolando Maran, che in vista del match in trasferta dovrebbe ritrovare alcuni elementi che si erano fermati nei giorni scorsi come Gamberini e Castro (ancora in dubbio per un fastidio alla caviglia). Diamo ora quindi uno sguardo più da vicino alle probabili formazioni di Udinese-Chievo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La sfida tra Udinese e Chievo sarà visibile in diretta tv solo sulla piattaforma di Sky, che da anni ormai possiede i diritti in esclusiva del campionato di Serie A. Appuntamento quindi alle ore 20.45 (ma con ampio prepartita) sul canale Sky Calcio 7 (numero 257 del telecomando): confermata quindi anche la diretta streaming video della partita in programma alla Dacia Arena tramite l’app Sky Go, riservata agli abbonati.

UDINESE, LE SCELTE OBBLIGATE DI DELNERI

È emergenza in casa friulana in vista della prima giornata di campionato: Danilo squalificato, Widmer e Samir dati per assenti. Delneri comunque non dovrebbe fare a meno del 4-3-3 che porterebbe Scuffet tra i pali con davanti presumibilmente Angella e Nutinck, primo rientrato da un piccolo affaticamento muscolare e il secondo volto nuovo dei bianconeri: sulle fasce spazio a Wague e Pezzella. Pochi dubbi anche a centrocampo per l’Udinese, dove Halfreddson dovrebbe rimanere in cabina di regia (Kums è volato al Watford nell’estate) con Fofana e Kakto a supporto. In attacco rispetto al probabile schema a due punte Del Neri dovrebbe mettere in campo i suoi a tridente con Lasagna prima punta e De Paul e Thereau a supporto, con l'ex Carpi in dubbio con Bajic.

CHIEVO, GLI 11 DI MARAN

Rispetto a quanto succede in casa bianconera, Rolando Maran non dovrebbe avere grossi problemi domani a mettere in campo l’11 titolare disposto sul 4-3-1-2 già visto anche nella precedente stagione di Serie A. due dolo gli assenti annunciati ovvero Meggiorini, ancora out per la lesione al crociato e astro in dubbio per un problema alla caviglia e che potrebbe non venir arrischiato. Per i gialloblu spazio a Sorrentino tra i pali con davanti la coppia di centrali gamberi e Cesar e con Gobbi e Cacciatore lasciati liberi sulle fasce: al centro sarà Radovanovic a occupare la cabina di regia arretrata con Batien e e Hetemaj a completamento del reparto. Birsa non mancherà sulla trequarti per innescare i colpi ferali di Inglese e Pucciarelli, ma con quest’ultimo che rimane in ballottaggio fino all’ultimo con Pellissier.

IL TABELLINO

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Wague, Angella, Nuytinck, Pezzella; Fofana, Hallfredsson, Jakto; De Paul, Lasagna, Thereau. A disposizione: Bizzarri, Karnezis, Adnan, Bochniewicz, Balic, Kone, Ingelsson, Barak, Bajic, Matos, Ewandro, Mallè. Allenatore Delneri

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Cesar, Gobbi; Bastien, Tadovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Pucciarelli. A disposizione: Seculin, Bani, Jaroszynski, Frey, Dainelli, Depaoli, Rigoni, Castro, Gaudino, Garritano, Rodriguez, Pellissier. Allenatore Maran.

