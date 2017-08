Probabili formazioni/ Verona Napoli: quote e le ultime novità live (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Verona Napoli (LaPresse)

Nella prima giornata del campionato di Serie A sarà il Verona l’avversario del Napoli, fresco del bel risultato ottenuto in casa in Champions League contro il Nizza: in campo oggi sabato 19 agosto alle ore 20.45 allo Stadio Bentegodi. La sfida di questa sera si annuncia senza dubbio molto interessante anche se potrebbe essere problematico per Pecchia, di ritorno nel primo campionato italiana: il Verona ha l’infermeria piena con Brosco, Bianchetti e Zuculini out, ma ora il tecnico dovrebbe ritrovare Heurtaux. Nessun problema per l’allenatore del Napoli, che però visto il doppio impegno europeo potrebbe optare oggi per qualche ballottaggio, magari seguendo le gerarchie già viste nella stagione scorsa. Andiamo quindi a vedere più da vicino le probabili formazioni di Verona-Napoli, in campo questa sera.

FORMAZIONI VERONA, GLI 11 DI PECCHIA

Per la prima di campionato nella Serie A ,dopo appena un anno in cadetteria, Pecchia di certo non vorrà sbagliare e punterà, lì dove le emergenze mediche lo renderanno possibile, al suo 11 che sarà titillare per il resto della stagione. Il banco di prova in questo senso è importante dato anche il valore dell’avversario: saranno quindi segnali importanti quelli che arriveranno al tecnico gialloblù oggi. Confermando il 4-3-3 dovremmo vedere Nicolas tra i pali e in difesa la coppia di centrali Ferrari e Heurtaux, ripreso dalla frattura dello zigomo rimediata questa estate, che necessitano di minuti in campo assieme per rinforzar il feeling: Caceres e Suprayen guarderanno invece le fasce. A centrocampo la regia del gioco gialloblu sarà nelle mani di Buchel, dato però in ballottaggio con Fossati, con Romulo e Bessa a completare il reparto. Grandi conferme invece arrivano dal tridente d’attacco con Pazzini elemento indispensabile nella rosa di Pecchia, con Cerci e Verde in campo a dare supporto al Pazzo.

FORMAZIONI NAPOLI, I CAMBI DI SARRI

Benché il Napoli sia sceso in campo per la Champions League appena pochi giorni fa per la Champions League, Sarri non ha dimenticato tra gli obbiettivi il campionato: partire ben fin da subito quindi sarebbe un segnale importante anche della solidità e della forza della squadra nell’ennesima stagione dai due appuntamenti a settimana. Formazione titolare e quindi in gran parte confermata rispetto agli 11 visti al San Paolo contro i rossoneri: al via al solito 4-3-3, che vedrà quindi Reina tra pali. In difesa spazio al centro per il più che consolidato duo Albio, Koulibaly da cui sono arrivati segnali importanti anche conti il Nizza, mentre Ghoulam e Hysaj presidieranno alle fasce. A centrocampo proba il qualche ballottaggi sulla riga delle gerarchie già viste nella precedente stagione, con Hamsik inamovibile e Zielinki e Diawara in campo dei già utilizzati Allan e Jorginho. Per l’attacco dovremmo rivedere ancora il tridente leggero con Mertens davanti e Callejon e Insigne a supporto: attenzione però, perchè dalla panca sia Milik che il volto nuovo Ounas cominciano a scalpitare.

LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Per la sfida nella 1^giornata della Serie A al Bentegodi il pronostico arride senza particolari sorprese al Napoli, che per il portale di scommesse sportive snai è stato dato alla vittoria nell’1x2 a 1.40: il successo del Verona ha invece ricevuto la valutazione di 8.75 con il pareggio quotato infine a 4.50.

IL TABELLINO

VERONA (4-3-3): Nicolas; Caceres, Ferrari, Heurtaux, Souprayen; Romulo, Buchel, Bessa; Cerci, Pazzini, Verde. All. Pecchia. A disposizione: Silvestri, Coppola, Felicioli, Caracciolo, Cherubin, B. Zuculini, Zaccagni, Valoti, Fossati, Fares. Indisponibili: Brosco, Bianchetti, F. Zuculini.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri. A disposizione: Rafael, Sepe, Strinic, Chiriches, Maggio, Maksimovic, Mario Rui, Rog, Allan, Jorginho, Giaccherini, Milik.

