Pronostici Serie A / Juventus-Cagliari e Verona-Napoli: le scommesse e le quote sulle partite (Anticipi)

Maurizio Sarri, Napoli - LaPresse

Andiamo a scoprire insieme i pronostici degli anticipi di Serie A. E’ tutto pronto per il grande inizio del campionato 2017-2018. Questa sera ci saranno due partite, la prima alle ore 18:00, quando scenderanno in campo i campioni d’Italia in carica; in seguito, alle 20:45, il posticipo show dello stadio Bentegodi di Verona fra i padroni di casa dell’Hellas e il Napoli di Maurizio Sarri. Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio, quali sono le squadre favorite delle due gare in questione, con uno sguardo ovviamente sulle quote dei match.

JUVENTUS-CAGLIARI

Come detto sopra, il campionato di calcio inizierà alle ore 18:00 con la partita fra la Juventus e il Cagliari, gara che tra l’altro inaugurerà in via ufficiale l’Allianz Stadium, l'ex Juventus Stadium che da qualche settimana a questa parte ha cambiato ufficialmente denominazione. L’agenzia di scommesse italiana, Snai, punta ovviamente sulla compagine bianconera, visto che la quota per l’1, il successo dei campioni d’Italia in carica, è data a 1,15, una quota bassissima che fa chiaramente capire come la Vecchia Signora non dovrebbe avere problemi quest’oggi. L’eventuale successo dei sardi a Torino sarebbe invece clamoroso, quasi storico, visto che puntando sul 2 otterrete ben 16 volte la vostra giocata, il che significa che scommettendo 10 euro, ne vincereste 160. Attenzione anche alla quota per l’X, che sembra molto interessante, visto che è data a 8.00. Vediamo brevemente anche le quote per il gol, nogol, rispettivamente pari a 2,50 e 1,47. Infine, attenzione all’Under e all’Over, pari a 2,45 e 1,50.

HELLAS VERONA-NAPOLI

Dicevamo di un’altra sfida in programma oggi, il posticipo fra gli scaligeri e i partenopei, una gara che promette spettacolo vista la vena spiccatamente offensiva di entrambe le compagini. Anche in questo caso, per vedere quale delle due squadre è la favorita, ci affidiamo alle quote dell’agenzia Snai, con la squadra di Sarri nettamente in vantaggio anche se impegnata fuori casa: la quota per il 2 è infatti pari a 1,40, mentre l’eventuale vittoria dell’Hellas Verona di Pecchia pagherebbe ben 8,75 volte la posta in gioco. Il segno X, il pareggio, è invece il secondo più probabile, pari a 4,50. La Snai quota la possibilità che durante l’arco dei novanta minuti venga segnato almeno un gol con l’1,73, mentre la quota relativa ad una partita a reti bianche, 0 a 0, è pari a 2,00. Infine, uno sguardo all’over e all’under, pari rispettivamente a 1,53 e 2,35.

