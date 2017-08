Rally di Germania 2017/ Wrc, info streaming video e diretta tv, orario, programma e classifica (oggi)

Diretta Rally di Germania (LaPresse)

Terzo e penultimo giorno per il Rally di Germania 2017: oggi sabato 19 agosto 2017 le vetture iscritte alla decima prova del Mondiale Wrc torneranno a sfidare il fango e la pioggia tedesca in una giornata che si annuncia decisiva per la vittoria dell’evento, che mette in palio punti davvero preziosi in vista della classifica generale. Dopo le emozioni della giornata di ieri, il tracciato previsto per oggi non sarà da meno in fatto di spettacolarità: prima macchina al via, una volta chiuso il parco tecnico di Bostalsee attesa alle ore 9.11 quando inizierà la prima prova speciale (la numero 9 generale) di Arena Panzerplatte, a cui farà seguiti subito la Panzerplatte 1 lunga 41.97 km. Saranno poi altre due le SS della mattinata prima della consueta pausa ovvero la Freisen 1 e Romerstasse 1, lunghe rispettivamente 14.78 e 12.28 km. Dopo la pausa tecnica i protagonisti del Rally di Germania 2017 rifaranno l’intero circuito, come da programma.

LA STORIA E I NUMERI

Come gli appassionati ben sapranno il Rally di Germania è una prova storica del circuito mondiale della Wrc: la gara è infatti nata nel lontano 1982 come parte del campionato europeo, fino all’ingresso ufficiale nel calendario Wrc nel 2002 in seguito anche dello spostamento del luogo, da Francoforte alla regione di Treviri, dove si corre ancora. Continuando a curiosare nella storia emergono due dati interessanti per questa prova di rally: sorprendentemente la Citroen ha vinto ogni Rally di Germania da quando rientra nel programma Wrc, fino al2014. Allora fu la Hyundai I20 (la stessa di Neuville, in testa al mondiale piloti 2017 con Ogier) a trovare la vittoria finale con i due spagnoli Daniel Sordo e Marc Marti. Nell’edizione 2015 il successo arrise invece al francese Sebastian Ogier su Volkswagen, mentre è il connazionale Sebastien Loeb a registrare il record di vittorie in terra tedesca, ben 14.

INFO TV E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY

Anche per la giornata di oggi non é stata programmata una ampia copertura in diretta tv del Rally di Germania 2017 e quindi non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video delle 9 prove speciali previste. Vale la pena però di ricordare che su Fox sport (canale 204 del telecomando di Sky) sarà possibile assistere alle ore 11.30 ad alcuni momenti della gara, come anche in diretta streaming video confermata per l’appuntamento dato tramite l’App Sky Go. Consigliamo quindi di collegarsi al portale ufficiale www.wrc.com per rimanere aggiornati sull’andamento delle prove speciali e la classifica live con tutti i tempi.

