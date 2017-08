Risultati Serie A/ Diretta gol live score e classifica aggiornata: Juventus Cagliari e Verona Napoli

Riparte la Serie A: la Juventus ha vinto gli ultimi sei scudetti (Foto LaPresse)

La Serie A 2017-2018 torna sabato 19 agosto: si riparte, si gioca la prima giornata e, come di consueto, ad aprire sono due anticipi che faranno da battistrada ideale alla domenica, quando si completerà il turno. Tanta carne al fuoco: 20 squadre al via per un campionato che durerà dunque 38 giornate. Possiamo subito andare a vedere quali sono le due partite che ci aspettano: seguiremo i risultati live, con aggiornamenti in tempo reale su quanto accadrà. Alle ore 18 si parte con Juventus-Cagliari, alle ore 20:45 arriva invece Verona-Napoli.

REGOLAMENTO SERIE A: LE NOVITA’

Essendo la prima giornata, vale la pena ricordare le novità sostanziali che accompagnano il campionato di Serie A: a livello “interno” cambia poco, nel senso che le retrocessioni saranno sempre tre e dalla Serie B saranno tre le squadre che saliranno per il prossimo anno. Quello che invece va sottolineato è che la UEFA ha modificato i criteri per l’accesso alle coppe europee: questo, unito alla posizione dell’Italia nel ranking europeo, fa sì che da questa stagione le squadre qualificate alla Champions League (ovviamente su quella del 2018-2019) tornino a essere quattro. Non solo: anche la quarta classificata accederà direttamente alla fase a gironi. Va da sè che in Europa League andranno invece quinta, sesta e settima classificata; quest’ultima però avrà l’accesso ai gironi della coppa solo nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia (che ha un posto di diritto in Europa League) sia già tra le prime sei della Serie A.

IL CONTESTO DELLE PARTITE

Ad inaugurare la Serie A 2017-2018 sono dunque le prime due classificate dello scorso anno, che aprono idealmente la corsa allo scudetto. Non sono pochi gli addetti ai lavori e gli appassionati che indicano il Napoli come il vero favorito per il titolo: la squadra partenopea è rimasta la stessa e, dopo aver entusiasmato un anno fa, è pronto a dare battaglia con tante certezze e un Arkadiusz Milik in più nel motore. La Juventus ha ancora cambiato tanto: perso Leonardo Bonucci, la difesa ha accusato il colpo incassando tre gol dalla Lazio e perdendo la Supercoppa Italiana, il centrocampo ha invece manifestato ritardo di condizione e anche per questo è arrivato Blaise Matuidi. Sarà comunque un duello entusiasmante: primi sparring partner sono il Cagliari, che arriva da una brillante salvezza e ha confermato allenatore e gran parte della rosa, e il Verona che dopo un solo anno di Serie B è tornato nel massimo campionato, e ha ovviamente tante ambizioni visto il blasone.

RISULTATI 1^ GIORNATA SERIE A

ore 18:00 Juventus-Cagliari

ore 20:45 Verona-Napoli

