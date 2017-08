SCHICK ROMA O INTER? / Calciomercato live: nerazzurri in vantaggio dopo gli addii di Candreva e Jovetic

Calciomercato Inter e Roma, Patrik Schick - La Presse

La Roma si allontana da Patrik Schick lasciando strada spianata all'Inter che è nettamente in vantaggio. La squadra di Eusebio Di Francesco cerca infatti principalmente un calciatore diverso davanti e cioè un esterno destro che possa sostituire l'addio di Mohamed Salah e che possa soddisfare la tifoseria dopo il mancato arrivo di Riyad Mahrez dal Leicester. Intanto l'Inter si prepara ad arrivare a Schick con l'imminente cessione di Antonio Candreva come racconta La Gazzetta dello Sport. Sull'ex esterno della Lazio rimane forte il pressing del Chelsea. Antonio Conte lo continua a seguire dai tempi in cui lo fece titolare inamovibile della sua Italia. Sicuramente per Candreva sarebbe una grande opportunità di andare a giocare in un campionato straniero per dimostrare tutte le sue qualità e per giocarsi un posto in vista dei prossimi Mondiali in Russia, sperando di convincere a suon di gol sia Conte che Giampiero Ventura.

SCHICK ROMA O INTER?, CALCIOMERCATO NEWS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

INCONTRO PRADÈ-RAMADAMI, JOVETIC SBLOCCA IL CECO?

L'Inter sembra in vantaggio nettamente sulla Roma nella corsa di calciomercato a Patrik Schick della Sampdoria. Pare infatti, come riportato da FcInterNews.it, che ci sia stato ieri un incontro importante tra il dirigente blucerchiato Pradè e Fali Ramadami. Questi hanno parlato per più di un'ora di Stevan Jovetic che potrebbe presto diventare un calciatore blucerchiato. In quel caso diventerebbe molto più facile il passaggio di Schick in nerazzurro. Marco Giampaolo avrebbe così la sua alternativa davanti con un giocatore da rilanciare, ma di altrettanta forza fisica e talento. I nerazzurri poi non hanno dubbi nel liberare Stevan Jovetic anche perché proprio l'arrivo di Schick e il rinnovo di Ivan Perisic non dovrebbero dare problemi a Luciano Spalletti là davanti. Serve un po' di tempo ancora per portare a compimento queste due trattative che rimarranno comunque molto ben distinte l'una dall'altra.

