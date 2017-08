TIAGO DIAS AL MILAN/ Vediamo il colpo di calciomercato all'opera: ecco il video

Montella, lapresse

Nella giornata di ieri, il Milan ha accelerato per Tiago Dias. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb, il giocatore è atteso in Italia la prossima settimana. In programma le visite mediche di rito, poi la classica firma sul contratto che prevede un triennale col club rossonero. Tiago Dias verrà aggregato alla Primavera, ma gli addetti ai lavori sono certi che potrà ritagliarsi qualche spazio tra i grandi viste le sue doti. L'esterno classe 1998 arriva dal Benfica, ha grandi capacità di dribbling e un gran bel tiro. Lo scorso anno ha sfoderato prestazioni importanti nella Uefa Youth league, dove ha collezionato 7 presenze e 2 assist. In patria parlano magnificamente di lui, qui in Italia sarà il campo ad esprimersi. Intanto godiamoci le sue giocate con un bel filmato. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI TIAGO DIAS

© Riproduzione Riservata.