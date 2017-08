Verona Napoli/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Verona Napoli (LaPresse)

Verona Napoli, diretta dall’arbitro Michael Fabbri è la partita in programma oggi sabato 19 agosto alle ore 20.45 allo Stadio Bentegodi e valida per la 1^ giornata della Serie A 2017-2018. Anche quest'anno i partenopei, sotto la guida tecnica del confermatissimo Maurizio Sarri, hanno tutte le carte in regola per dare filo da torcere alla Juventus nella corsa al titolo: grazie agli sforzi del presidente De Laurentiis nessun campione è andato via, senza movimenti in uscita di conseguenza è stato difficile comprare e alla voce Entrate compaiono i nomi di Mario Rui, Ounas e Grassi che possono comunque completare una rosa che è già di altissimo livello. Attenzione però perché già da stasera gli uomini di Sarri dovranno anche dosare le forze visto che pochi giorni dopo la sfida col Verona dovranno tornare in campo al San Paolo per affrontare il Nizza ai play-off di Champions League e strappare il pass per i gironi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partita Hellas Verona-Napoli sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport e Mediaset Premium che anche per quest'anno si sono garantiti i diritti della Serie A. Sul satellite il match verrà trasmesso in diretta tv sui canali 201, 206 e 251 per i clienti Sport e/o Calcio, la pay-tv di Cologno Monzese offre la partita ai suoi abbonati sui canali 370 e 380 riservati ai big match di Serie A e Champions League (di cui detiene l'esclusiva fino al 2018 quando poi avverrà il passaggio di consegne alla piattaforma di Rupert Murodch). Per chi volesse seguire la partita fuori casa c'è la possibilità di guardare l'incontro in diretta streaming video collegandosi su http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it

IL RITORNO DELL’HELLAS

Diamo il bentornato nella massima categoria all'Hellas Verona di Fabio Pecchia che dopo un solo anno di purgatorio in Serie B ha saputo tornare immediatamente nel gotha del calcio italiano. Gli scaligeri hanno fatto parlare molto di sé grazie alla telenovela Cassano che era tornato a giocare firmando un contratto con la società veneta salvo poi cambiare idea dopo pochi giorni e ritornare sui suoi passi, ma ovviamente la squadra non si basava esclusivamente su Fantantonio e si è rinforzata con gli innesti di Cerci (che prova a rilanciarsi dopo l'esperienza disastrosa all'Atletico Madrid), Verde (prodotto del vivaio della Roma), Caceres ed Heurtaux; al centro dell'attacco non poteva mancare Giampaolo Pazzini che lo scorso anno tra i cadetti ha dimostrato di saper fare ancora la differenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per questo primo appuntamento della stagione di campionato, Sarri non farà a meno di 4-3-3 con i soliti ballottaggi dell’anno precedente. Confermato Reina tra i pali con Albiol e Koulibaly al centro e il duo Hysaj-Ghoulam sulle fasce mentre a centrocampo non mancherà Hamsik, questa volta con Allan e Jorginho dati per favoriti vicino al capitano azzurro. In attacco via al tridente leggero con Mertnes al vertice e Callejon e Insigne a fianco del belga. Per Pecchia le prime scelte dovrebbero cadere su Nicolas in porta con il 4-3-3 che prevede Ferrari e Heurtaux al centro e Caceres e Suprayen sull’esterno. Al centro Buchel dovrebbe stare in cabina di regia con Romulo e Bessa ai lati, mentre davanti si proverà il tridente con Pazzin al centro e cerci e Verde ai lati.

QUOTE E PRONOSTICO

I favori del pronostico sono a favore del Napoli anche se gioca in trasferta, contro una big del calcio italiano - che in questi anni sta provando a diventare una realtà consolidata anche in Europa - il fattore campo potrebbe non bastare all'Hellas la cui vittoria è quotata 8,00 su Bet365, PaddyPower offre una posta in palio di 4,60 in caso di pareggio mentre il successo esterno dei partenopei è dato ad appena 1,42 su Unibet. La squadra di Sarri è un'autentica macchina da gol e con loro in campo l'Over è assicurato secondo Bet365 che propone una quota di 1,60 contro il 2,30 dell'Under. Molto allettante su Betclic la vincita pari a 10,50 la giocata per il risultato esatto di 3 a 1.

