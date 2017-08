Ajax Nizza/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Ajax Nizza - LaPresse

DIRETTA AJAX-NIZZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO – Ajax-Nizza, questa sera alle ore 20.45 sarà una sfida che rappresenterà probabilmente il clou delle gare di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League. I finalisti della scorsa Europa League contro la squadra rivelazione dello scorso campionato francese. Davvero niente male come accoppiamento, e la gara d'andata all'Allianz Riviera di Nizza ha mantenuto le promesse, mettendo in mostra due squadre di livello internazionale. Nel Nizza si è confermato Mario Balotelli, con l'attaccante italiano che è riuscito a rinascere nella passata stagione e che è riuscito ad andare a segno anche in questo appuntamento di Champions.

L'Ajax ha fatto passare la bufera nel miglior momento del match per il Nizza, ed è riuscito a colpire con Van de Beek in apertura di ripresa, rimettendo in discussione la qualificazione. Anzi, si può ben dire come gli olandesi siano a questo punto favoriti, considerando il fatto che hanno il vantaggio dell'essere andati a segno in trasferta. Il Nizza proverà a sfruttare l'incisività del suo gioco d'attacco nel complesso, oltre all'ispirazione del ritrovato Balotelli, abbinandola al fatto che la difesa dell'Ajax non è propriamente impenetrabile.

Quanto alle probabili formazioni che vedremo in azione all'Amsterdam Arena, i padroni di casa dell'Ajax giocheranno con il numero uno camerunese Onana in porta, mentre il colombiano Sanchez e De Ligt saranno i due difensori centrali, nella difesa a quattro completata dal capitano Veltman come terzino destro e da Viergever come terzino sinistro. Van de Beek, il danese Schone e il marocchino Ziyech saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Kluivert, il tedesco Younes e il danese Dolberg saranno schierati dal primo minuto nel tridente offensivo.

Risponderà il Nizza con Cardinale a difesa della porta, mentre il brasiliano Dante e Le Marchand formeranno la coppia di difensori centrali, con Soquet sull'out difensivo di destra e Sarr sull'out difensivo di sinistra. Sulle fasce a centrocampo ci saranno invece Eysseric a destra e Lees Melou sul lato mancino, mentre l'ivoriano Seri affiancherà Koziello al centro della mediana. In attacco, in considerazione dell'assenza forzata di Mario Balotelli, ci sarà sicuramente il tunisino Srarfi e vedremo da chi sarà affiancato.

Ajax più esperto in campo internazionale, un valore aggiunto che secondo i bookmaker si farà sentire maggiormente in questo match di ritorno, con la vittoria interna dei lanceri quotata 1.80 da Bet365, mentre William Hill proporrà a 3.75 l'eventuale pareggio e Bwin a 4.60 il successo esterno dei transalpini che varrebbe per loro la qualificazione ai play off di Champions League.

Niente diretta tv né diretta streaming video via internet per Ajax-Nizza questa sera, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 20.45, dunque per gli aggiornamenti in tempo reale ci si potrà collegare sul sito ufficiale uefa.com.

