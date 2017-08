Apoel Viitorul/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Apoel Viitorul (LaPresse)

DIRETTA APOEL VIITORUL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO (CHAMPIONS LEAGUE)– Apoel Viitorul, diretta dall’arbitro russo Aleksei Eskov, è la partita in programma oggi mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 19.00 presso il Gps di Nicosia e valida quale partita di ritorno del 3^ turno preliminare della Champions League 2017-2018. La sfida di oggi si annuncia senza dubbio decisiva: nel match di andata i romeni si erano imposti per 1-0 grazie alla rete di Ganea al 75 che ha trovato la rete grazie ad una super punizione dai 30 metri, che si è infilata nel sacco. Non sarà facile per l'Apoel qualificarsi, anche se sfrutterà sicuramente il fattore campo rispetto all'andata: stasera la grande grande occasione dunque, anche perché i ciprioti hanno sempre dichiarato di voler proseguire nella competizione europea maggiore.

I padroni di casa dovranno fare a meno di Efrem questa sera, giocatore molto importante nell'economia della squadra: sarà molto difficile sostituirlo, ma il tecnico olandese Been cercherà comunque di schierare la migliore formazione possibile. Probabili il 4-4-1, con Milanov e Lago sulle corsie, mentre Rueda dovrebbe andare a far coppia con Merkis. In porta confermato Waterman, mentre in mezzo al campo Morais sembra avere la certezza del posto. Vinicius potrebbe essere riconfermato, così come Ebecilio e Bertoglio. Oar e de Camargo dovrebbero scendere in campo: i due hanno la giusta esperienza per poter ribaltare il risultato. Problemi di squalifica per Hagi, che dovrà fare a meno di Tucudean: nelle prossime ore si saprà quale sarà il suo sostituto. Rimniceanu andrà in porta, mentre il tecnico romeno potrebbe schierare il solito 4-3-3. Tiru e Constantin andranno in difesa, con Ganea (autore del goal vittoria) e Boli sulle fasce: inamovibili Benzar e Cicaldau a supporto di Nedelcu, che cercherà di costruire gioco. Herea e Chitu dovrebbero partire sin dall'inizio, ma non sono escluse sorprese dell'ultimo momento, mentre in attacco scalda i motori Morar, che ha una buonissima occasione per potersi mettere in mostra.

Sarà una sfida importantissima per l'Apoel: lo scorso anno i ciprioti sono arrivati primi nel loro raggruppamento, conquistando ben dieci punti. Un risultato storico, assolutamente da ripetere in questa stagione, ma occhio ai romeni: squadra compatta, corta, difficile da interpretare durante le partite. Non è mai semplice capire come queste squadre giochino, anche perché spesso si mettono a specchio e rischiano di chiudersi. Vedremo sicuramente un primo tempo combattuto, dove nella prima parte i padroni di casa cercheranno di dare il massimo sin dai primi minuti. Non sarà semplice, anche perché il contropiede è l'unica arma a disposizione del Viitorul.

Per il pronostico della vigilia è però la formazione cipriota la favorita al successo: nell’ 1x2 infatti il portale di scommesse sportive snai.it ila vittorie dell’Apoel in casa è stata data a 1.70, contro il 5.00 fissato per l’affermazione dei Viitorul, mentre il pareggio è stato poi quotato a 3.25. Niente diretta tv né diretta streaming video per la partita tra Apoel e Viitorul sui canali italiani: per seguire in tempo reale l'andamento del match per gli appassionati ci sarà la possibilità di seguire gli aggiornamenti e le informazioni utili sulla partita visitando il sito ufficiale uefa.com.

