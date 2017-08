Atalanta-Novara/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Atalanta Novara - LaPresse

DIRETTA ATALANTA-NOVARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE - Oggi pomeriggio alle ore 18.00 si gioca Atalanta-Novara, amichevole in programma a Zingonia, presso il centro d'allenamento dei nerazzurri. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini scende in campo dopo la sfida di ieri contro il Borussia Dortmund, quando i nerazzurri hanno vinto grazie alla rete decisiva di Josip Ilicic. Sarà una stagione impegnativa, compresa l'Europa League: nonostante tutto quello che aspetta gli orobici, la squadra del Gasp vuole continuare a sorprendere anche contro il Novara. A Zingonia si svolgerà un'interessante sfida amichevole che porterà i nerazzurri ancora più pronti all'inizio della stagione ufficiale. Danze aperte, voglia di calcio e bel gioco: Bergamo non sta più nella pelle, l'Atalanta nemmeno.



Ci sarà qualche cambio nella formazione rispetto alla sfida giocata contro i gialloneri, anche per far rifiatare chi non è uscito dal campo. Berisha, Toloi, Paomino e Castagne probabilmente non giocheranno dal primo minuto. Il solito modulo di Gasp potrebbe vedere in porta Gollini, con Caldara, Bastoni e Mancini che potrebbero entrare sin dal primo minuto. Gosens potrebbe giocare al posto di Spinazzola, mentre Hateboer potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Haas e Pessina se la giocano a centrocampo, mentre in attacco probabile un impiego di Orsolini e Vido sin dal primo minuto, con Cornelius al posto di Petagna. Nonostante l'impegno si potranno vedere in campo anche i protagonisti della sfida contro il Dortmund.

Anche Corini vuole schierare una formazione in grado di poter dire la sua sin dai primi minuti. Montipò dovrebbe giocare titolare, mentre Chiosa e Troest saranno di due difensori centrali. Dickman e Calderoni si giocheranno un posto sulle corsie laterali e andranno a completare il reparto. Casarini e Da Cruz, nuovo arrivato, andranno ai lati per dare una mano a Ronaldo e Orlandi. In attacco confermati sia Sansone che Macheda: sulle loro spalle la responsabilità di poter far male ad una squadra sempre più in salute e che migliora con il passare dei giorni.



Sarà una sfida molto importante per l'Atalanta, chiamata a far bene a 24 ore di distanza dalla sfida contro il Borussia Dortmund. Questo match ravvicinato potrebbe essere un buon inizio, soprattutto per testare come arriverà la squadra a spostamenti rapidi e veloci durante il periodo clou del campionato. Anche il Novara vorrà fare sicuramente bene, visto che c'è un lunghissimo campionato di serie B da giocare. Sarà molto importante iniziare nel migliore dei modi per poter dare il massimo sin da subito ed evitare che la preparazione non sia quella ideale.

Vedremo sicuramente il Novara più intraprendente, anche perché la Dea arriva da una trasferta non facile: sicuramente i padroni di casa non avranno il piglio giusto, ma Gasperini pretenderà comunque moltissimo. Occhio però agli ospiti, in forma e con la voglia di mettersi in mostra per il prossimo campionato. Una formazione che può far male e che sa giocare a calcio palla a terra nei momenti intensi della sfida.



Per quanto riguarda l'amichevole a Zingonia tra Atalanta e Novara non è prevista nessuna diretta tv. Non sarà possibile di conseguenza seguire il match nemmeno in diretta streaming video, ma certamente le due squadre metteranno a disposizione dei tifosi degli aggiornamenti in diretta sui propri siti web e sui profili social network per poter seguire sostanzialmente in tempo reale quanto starà succedendo sul campo di Zingonia.

