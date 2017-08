Atletico Madrid-Liverpool / Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Atletico Madrid-Liverpool (LAPRESSE)

DIRETTA ATLETICO MADRID-LIVERPOOL INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI MERCOLEDI’ 2 AGOSTO 2017) - Oggi mercoledì 2 agosto 2017 Atletico Madrid-Liverpool, in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera dalle ore 20.30 di stasera come finale del torneo amichevole quadrangolare Audi Cup 2017, sarà un appuntamento di lusso per coronare un evento fra i più prestigiosi dell’estate calcistica europea. Si affrontano naturalmente le due squadre che ieri hanno vinto le rispettive semifinali, l'Atletico Madrid per 2-1 in rimonta contro il Napoli mentre il Liverpool con un clamoroso 3-0 ai danni dei padroni di casa del Bayern Monaco, che infatti è stato fischiato dal suo stesso stadio, infastidito dalla batosta inflitta ai bavaresi da un rivale storico come Jurgen Klopp, adesso allenatore del Liverpool.

In palio dunque c'è un trofeo di buon prestigio e soprattutto la ricerca di ulteriori conferme: chi dovesse vincere anche questa sera, avrebbe la certezza di essere già pronto ad affrontare nel migliore dei modi i primi appuntamenti ufficiali della nuova stagione, che sono imminenti soprattutto per il Liverpool, dal momento che la Premier League inglese avrà inizio prima rispetto alla Liga spagnola, dove vedremo anche quest'anno fra le grandi protagoniste l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, sia il tecnico argentino dei Colchoneros sia il suo collega tedesco alla guida dei Reds potrebbero apportare delle novità rispetto alle squadre messe inizialmente in campo nelle partite di ieri, sia per motivazioni di turnover (due partite di grande livello a distanza di 24 ore e con il grande caldo di questi giorni sono pesanti ad inizio agosto) sia per dare spazio e minuti nelle gambe a tutti i giocatori in rosa. Un'assenza obbligata sarà naturalmente quella di Godin, espulso nel finale della partita giocata ieri dall'Atletico Madrid contro il Napoli per un brutto fallaccio sul nuovo acquisto partenopeo Ounas, che ha decisamente incattivito il finale di quell'incontro.

Per l’amichevole di Monaco di Baviera le agenzie di scommesse favoriscono gli spagnoli, ma nel quadro di un pronostico davvero incerto: su Bwin troviamo il segno 1 per la vittoria dell'Atletico Madrid (che formalmente gioca in casa) proposto a quota 2,50, il segno X per il pareggio a 3,20 e il segno 2 per il successo del Liverpool a quota 2,70, dunque vicinissima a quella dei Colchoneros. L’amichevole precampionato tra Atletico Madrid e Liverpool sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione satellitare, sui canali Sky Sport 1 HD e Sky Supercalcio HD (numero 201 e 206). Gli abbonati alla piattaforma Sky potranno di conseguenza seguire la partita della Audi Cup anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione Sky Go.

