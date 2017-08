Basaksehir Brugge / info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Basaksehir Brugge (LaPresse)

DIRETTA BASAKSEHIR-BRUGGE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, QUOTE – Basaksehir-Brugge, diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs, è la partita in programma oggi mercoledì 2 agosto alle ore 19.45 alla Basaksehir Faith Terim Stadium di Istanbul, e valida per il ritorno del 3^ turno preliminare di Champions League 2017-2018. C’è senza dubbio molta attesa per questa sfida della massima competizione continentale, visto che le due hanno dato vita a un match d'andata letteralmente pirotecnico. In Belgio i turchi, di fatto quarta squadra di Istanbul dietro le grandi storiche Besiktas, Fenerbahce e Galatasaray, si sono presentati da matricole assolute della Champions League, ma hanno lottato come se fossero dei veterani della scena europea.

Con i due gol realizzati nel giro di sedici minuti da Bonaventure e da Denswil, il Brugge credeva di aver fatto vedere quanto la maggiore esperienza internazionale potesse essere decisiva in un confronto di Champions. Nella ripresa la doppietta di Mossoro e il gol di Elia hanno completamente ribaltato la situazione in favore del Basakeshir, e solo il gol del tre a tre di Denswil nel finale ha permesso ai belgi di ottenere un pari che lascia ancora i giochi formalmente aperti per la qualificazione. Un tre a tre in trasferta permette però di fatto al Basakeshir di poter contare su due risultati su tre in casa per passare il turno: solo con un blitz ad Istanbul, impresa mai facile per nessun club visto il clima caldissimo dei campi turchi, il Brugge potrebbe strappare il biglietto per i play off ed evitare la retrocessione in Europa League.

Al Basaksehir Fatih Terim Stadium scenderanno in campo queste probabili formazioni: i padroni di casa turchi saranno schierati con il numero uno Babacan alle spalle di una linea difensiva a quattro col brasiliano Caicara esterno laterale di destra, il francese Clichy esterno laterale di sinistra e il ghanese Attamah e il moldavo Epureanu impiegati come centrali. Emre Belozoglu, ricordato nel campionato italiano per la sua militanza nell'Inter, e Tekdemir giocheranno come playmaker arretrati di centrocampo, mentre l'altro brasiliano Mossoro, il bosniaco Visca e l'olandese Elia (ex juventino) supporteranno il centravanti togolese Adebayor sul fronte offensivo. Risponderà il Brugge con il portiere statunitense Horvath alle spalle del difensore goleador olandese Denswil, che completerà la difesa a tre assieme a Mechele e a Engles.

Il mediano dello Zimbabwue, Nakamba, e il capitano olandese della squadra, Vormer, si muoveranno per vie centrali a centrocampo, mentre il colombiano Palacios sarà l'esterno di fascia destra e De Bock l'esterno di fascia sinistra. In attacco, col nigeriano Bonaventure saranno titolari nel tridente offensivo il francese Perbet e l'israeliano Refaelov.

Il turco Avci, allenatore del Basakeshir, schiererà la squadra con un 4-2-3-1 che ha fatto impazzire con una fitta rete di passaggi tra le linee i belgi all'andata, che pure si sentivano sicuri dopo il micidiale uno-due piazzato ad inizio partita. Dopo la fine dell'era Preud'homme, il tecnico croato Leko schiererà il Bruges con un 3-4-3 che nella ripresa del match d'andata ha fatto però acqua da tutte le parti difensivamente. Il Basakeshir con la performance dell'andata ha convinto anche i bookmaker, con vittoria turca quotata 2.15 da Unibet che propone invece a 3.55 la quota relativa al pareggio. Vittoria esterna dei belgi, con conseguente qualificazione ai play off di Champions League, quotata 3.30 da Bwin.

Ricordiamo infine che la partita tra Basaksehir e Brugge non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni a proposito di una diretta streaming video: consigliamo pertanto di collegarsi al sito ufficiale www.uefa.com per rimanere aggiornati sulle ultime novità live e il risultato del match.

