Bate Slavia Praga/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bate Slavia Praga

DIRETTA BATE SLAVIA PRAGA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO - Bate-Slavia Paga è la partita in programma oggi mercoledì 2 agosto alle ore 19.00 presso la Borisov Arena e valida quale match di ritorno del 3^ turno preliminare della Champions League 2017-2018. Di fronte in questa sfida troviamo due formazioni che hanno vissuto anni piuttosto diversi in campo continentale in tempi recenti: ibielorussi del Bate Borisov hanno dominato la scena nazionale e molto spesso si sono presentati ai nastri di partenza delle fasi a gironi delle principali competizioni UEFA. I ceki invece dopo anni passati all'ombra del Viktoria Plzen e dei cugini dello Sparta Praga, si sono ripresi il titolo nazionale e vogliono ora provare a tornare protagonisti anche in campo continentale, dove un grande acuto dello Slavia manca ormai sa più di vent'anni, da quando nel 1996 il club della capitale arrivò fino alla semifinale di Coppa UEFA, dopo aver eliminato nei quarti la Roma in un memorabile doppio confronto.

All'andata è stato lo Slavia Praga ad avere la meglio di misura, grazie ad una rete realizzata da Skoda su rigore a metà primo tempo. Ceki dunque chiamati alla trasferta bielorussa con due risultati su tre a disposizione e con la consapevolezza che un gol in trasferta costringerebbe il Bate Borisov a realizzarne tre per ottenere la qualificazione ai play off di Champions League.

Alla Borisov Arena per questo decisivo confronto per il passaggio del turno si troveranno faccia a faccia le seguenti probabili formazioni: i padroni di casa in campo con Scherbitsky tra i pali, Baga sull'out difensivo di destra e Volodjko sull'out difensivo di sinistra, mentre i due centrali della retroguardia saranno il croato Buljat e Dubra che verrà chiamato a sostituire lo squalificato Yablonski.

A centrocampo Kenysh e Dragun giocheranno come centrali arretrati alle spalle di Stasevich, Volodko e del montenegrino Ivanic, incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Signevich. Risponderà lo Slavia Praga con Lastuvka tra i pali, Frydych terzino destro e Boril terzino sinistro nella difesa a quattro con Jugas e l'ivoriano Deli impiegati come centrali. Il camerunese Ngadeu-Ngadjui a centrocampo coprirà le spalle all'ucraino Rotan e a Husbauer, l'olandese Van Buren giocherà sulla fascia destra e il portoghese Danny sulla fascia sinistra, mentre al centro dell'attacco sarà confermato Skoda.

Capitolo scommesse e quote: i bookmaker sembrano essersi convinti dopo la solida prestazione dell'andata dei cechi, che vengono considerati favoriti per la qualificazione e di stretta misura anche per la vittoria nel confronto di ritorno, con la quota per la vittoria in trasferta fissata a 2.40 da Bwin, mentre Unibet propone a 3.40 la quota relativa all'eventuale pareggio e Betclic offre a una quota di 2.80 la vittoria interna dei bielorussi, che deve però arrivare con almeno due gol di scarto per dare il via libera verso i play off di Champions League.

diretta tv né diretta streaming video per Bate Borisov-Slavia Praga sui canali italiani: per seguire in tempo reale l'andamento del match per gli appassionati ci sarà la di seguire gli aggiornamenti e le informazioni utili sulla partita visitando il sito ufficiale uefa.com.

