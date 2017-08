Candreva, esterno Inter - LaPresse

L’Inter potrebbe cedere Antonio Candreva durante il calciomercato estivo in corso. L’esterno d’attacco nerazzurro è infatti finito nel mirino del Chelsea, e non è da escludere che in caso di offerta adeguata, la società di corso Vittorio Emanuele possa cederlo. Antonio Conte, il tecnico dei Blues, è da sempre un grande ammiratore dell’ex esterno della Lazio, e stando alle ultime indiscrezioni circolanti pare che abbia presentato una proposta da 25 milioni di euro. Se tale cifra venisse confermata è molto probabile che l’operazione si possa chiudere, anche perché l’Inter vorrebbe una trentina di milioni per il proprio giocatore, cifra compensabile con i classici bonus. Candreva è reduce da una stagione a San Siro in chiaro/scuro, del resto, in linea con l’intera squadra meneghina, e una sua partenza potrebbe essere sopperita con un nuovo acquisto.

CANDREVA AL CHELSEA, CALCIOMERCATO INTER: CONTE METTE SUL PIATTO 25 MILIONI DI EURO

LE ALTERNATIVE ALL’AZZURRO

Spalletti avrebbe già dato l’ok alla cessione del nazionale azzurro, e di conseguenza i vertici interisti si starebbero già muovendo con l’obiettivo di individuare un nuovo esterno. Piace molto il solito Keita della Lazio, ma attenzione anche a Mané del Liverpool, senza dimenticarsi del gioiello francese Karamoh, in arrivo dal Caen. Nel frattempo lo stesso Candreva medita il da farsi, conscio che questo potrebbe essere l’ultimo grande contratto della sua carriera, lui che ha giocato anche fra le fila di Cesena, Parma, Juventus, Livorno e Udinese, dopo l’esordio nella Ternana. Se Candreva venisse ceduto, a quel punto Ivan Perisic rimarrebbe in pianta stabile ad Appiano Gentile, visto che l’Inter non ha alcuna intenzione di cedere in un colpo solo i due esterni titolari della propria squadra. Sulle tracce del nazionale croato continua ad esservi il Manchester United, ma finché non verrà presentata l’offerta da 50/60 milioni, i nerazzurri non cederanno il proprio giocatore.

© Riproduzione Riservata.