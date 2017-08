Copenaghen Vardar/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Copenaghen Vardar - LaPresse

DIRETTA COPENAGHEN VARDAR: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, QUOTE – Copenaghen-Vardar è una partita valida per il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League. All'andata i danesi si fecero sorprendere in casa dei macedoni, che sono riusciti a vincere incredibilmente con il risultato finale di 1-0 i primi novanta minuti del doppio confronto. Decisiva la rete di Jonathan Balotelli al 65' di gioco. Come vi avevamo anticipato alla vigilia dell'incontro, il brasiliano era uno dei giocatori più pericolosi della rosa del Vardar, valore poi confermato in partita, segnando quello che potrebbe essere un gol storico per il Vardar, che vede più vicino il play off di Champions League, decisivo per l'accesso alla fase a gironi della competizione europea per club più importante. Il Copenaghen, in casa, è chiamato ad una pronta reazione, facendo molta attenzione a non subire altri gol che complicherebbero di molto la situazione al Copenaghen, che dovrebbe segnare almeno 3 gol per qualificarsi.

La sconfitta ha fatto male al Copenaghen, che tre giorni prima dell'incontro in Champions League contro il Vardar aveva colto la sua prima vittoria stagionale in campionato sul campo del Randers. Avversari battuti per 3-1, con la doppietta del cipriota Soteriou, il nuovo acquisto dei danesi destinato a segnare una caterva di gol in Danimarca, per poi essere rivenduto ad una cifra importante ai club di Premier League o di altri campionati europei decisamente più competitivi della Superligaen danese.

Contro il Vardar, l'allenatore Solbakken ha schierato i suoi uomini con il modulo 4-4-2, affidandosi alla coppia titolare composta da Santander e Pavlovic, rimasta però a secco per tutti i 90 minuti, anche dopo l'ingresso di Soteriou al minuti 73 del secondo tempo. Due gli ammoniti tra le fila del Copenaghen, Johansson e Toutouth, a dimostrazione di come i danesi abbiano approcciato la gara in maniera molla, diversamente dai padroni di casa, forse considerando la pratica Vardar più agevole di quanto invece non si è rivelata.

Vittoria che fa morale invece naturalmente per il Vardar, che con un'attenta fase difensiva in Danimarca potrebbe staccare il pass per il vero preliminare di Champions League, che garantirebbe come minimo la fase a gironi dell'Europa League. Se il Vardar riuscisse nell'impresa di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League forse la città macedone impazzirebbe di gioia. Il modulo che il tecnico Sedloski ha utilizzato per giocare la partita di andata contro il Copenaghen è stato il 4-2-3-1.

In avanti, come unica punta, è stato schierato proprio Jonathan Balotelli, il cui gol si è rivelato decisivo per l'importantissima vittoria casalinga per 1-0 in vista del match di ritorno. Alle sue spalle hanno agito i trequartisti Barseghyan, Alves e Blazhevski. A centrocampo spazio a Nikolov e Siprovski, con la linea a 4 di difesa composta da Hambardzumyan, Grncharov, Novak e Demiri. In porta l'estremo difensore Gachevski di nazionalità macedone.

I bookmakers continuano a vedere come favorito il Copenaghen, la cui vittoria è quotata a 1.50 (segno 1). Per il Vardar una vittoria in Danimarca appare impossibile (segno 2 quotata 7 volte la posta in palio), ma in fondo potrebbero bastare anche altri risultati per completare l’impresa.

Copenaghen-Vardar non sarà trasmessa in Italia in diretta tv o in diretta streaming video, ma sarà possibile per tutti gli appassionati rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live del match collegando al sito ufficiale www.uefa.com.

