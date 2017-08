Cska Mosca Aek/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Cska Mosca Aek (LaPresse)

DIRETTA CSKA MOSCA AEK: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, QUOTE – Cska Mosca-Aek, diretta dall’arbitro francese Benoit Millot, è la partita in programma oggi mercoledì 2 agosto alle ore 19.00 presso lo Stadion Cska Mosca, valida come ritorno del 3^ turno preliminare della Champions League 2017-2018. Ultimo passo prima dei play off e la formazione russa si trova in pole position per la qualificazione, vista la vittoria per due a zero dell'andata grazie alle reti messe a segno da Dzagoev e da Wernbloom. In campo comunque oggi scenderanno due formazioni che vantano una storia recente piuttosto diversa: il Cska Mosca è stato una presenza abituale nel quadro della fase a gironi di Champions League e nelle Coppe Europee degli ultimi anni.

L'Aek Atene veniva invece da un fallimento che aveva portato uno dei tre club storici della Capitale ellenica a giocare addirittura in terza serie: risalite le pareti dell'inferno sportivo, l'anno scorso i gialloneri hanno ottenuto il secondo posto nel campionato greco che li ha riportati ad assaporare dopo molti anni l'aria della Champions League. Nonostante questo, la differenza tecnica con la formazione russa è apparsa evidente, e così è arrivata la sconfitta che rende ora difficilissima la rimonta per gli ateniesi, col Cska che punta a giocarsi l'accesso in Champions partendo dai play off.

All'Arena Cska di Mosca scenderanno in campo queste probabili formazioni: il Cska giocherà con Akinfeev in porta alle spalle di una difesa a tre formata da Vasin e da Aleskey Berezutski e Vasili Berezutski. A centrocampo lo svedese Wernbloom giocherà da playmaker arretrato alle spalle di Dzagoev e di Golovin, mentre Fernandes coprirà la corsia laterale di destra e Schennikov la corsia laterale di sinistra. In attacco, al fianco di Chalov ci sarà il brasiliano Vitinho. Risponderà l'Aek Atene con l'estremo difensore Anetsis alle spalle del bosniaco Vranjes e dell'ucraino Chygrynskiy, che completeranno la difesa a quattro con il brasiliano Galo impiegato in posizione di terzino destro e Bakakis in posizione di terzino sinistro. Lo svedese Ajdarevic, il portoghese Simoes e l'altro svedese Johansson saranno i titolari nel centrocampo a tre, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Mantalos, il croato Livaja e per Christodoulopoulos.

Goncharenko, tecnico bielorusso del CSKA, riproporrà il 3-5-2 già visto ad Atene con Wernbloom schierato a protezione della difesa, arretrato a centrocampo, letteralmente micidiale in contropiede. 4-3-3 per l'Aek Atene dello spagnolo Jimenez, che al di là delle implicazioni tattiche sapeva probabilmente di guidare una formazione non ancora pronta per la grande ribalta della Champions League. Il match d'andata è stato comunque vivace e piacevole e i greci tenteranno probabilmente il tutto per tutto per riuscire a ribaltare la situazione, ma sono sarà facile vista anche la grande esperienza internazionale che il Cska può vantare da anni.

Le quote sul match indicano chiaramente come la prova di forza di Atene renda il Cska Mosca nettamente favorito per il successo anche per la partita di ritorno, oltre che per il passaggio del turno. Vittoria russa quotata 1.40 da Bwin, mentre Betclic propone a 4.30 la quota del pareggio, che qualificherebbe comunque comodamente i russi, e Unibet propone a una quota di 8.25 il successo in trasferta dei greci. Cska Mosca-Aek Atene non sarà trasmessa in Italia in diretta tv o in diretta streaming video, ma sarà possibile per tutti gli appassionati rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live del match collegando al sito ufficiale www.uefa.com

