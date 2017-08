Dalbert, Nizza - LaPresse

Dopo Matias Vecino, ufficializzato quest’oggi, l’Inter è vicinissima alla chiusura di un nuovo colpo di questo calciomercato estivo: stiamo parlando precisamente di Dalbert, terzino sinistro brasiliano di proprietà dei francesi del Nizza. Nelle scorse ore è stato raggiunto l’accordo fra la società di corso Vittorio Emanuele e quella transalpina, con gli interisti che si assicureranno il giocatore in cambio di un assegno da 20 milioni di euro, con l’aggiunta di un bonus su un’eventuale rivendita. L’Inter ottiene così uno sconto rispetto alle richieste di qualche tempo fa, pari a 30 milioni di euro, come da clausola rescissoria, chiudendo alla cifra voluta. Mancano solamente gli ultimi dettagli ma l’operazione può dirsi conclusa, con Dalbert che è atteso in Italia nella giornata di domani o tutt’al più venerdì. Una volta sbarcato a Linate il ragazzo sosterrà le rituali visite mediche presso la clinica Humanitas di Rozzano e poi firmerà il suo nuovo contratto che lo legherà all’Inter per le stagioni a venire.

DALBERT ALL'INTER CALCIOMERCATO, ACCORDO RAGGIUNTO: ENTRO VENERDÌ LE VISITE MEDICHE

SARA’ IL NUOVO MAICON?

L’Inter necessitava di un innesto di qualità per la fascia sinistra, visto che Nagatomo è stato disastroso la scorsa stagione, e Ansaldi non ha convinto fino in fondo. Il direttore sportivo Walter Sabatini ha quindi deciso di puntare su questo interessante brasiliano che gioca in Francia, fra le fila del Nizza, dall’estate del 2016. Diverse le squadre in cui ha militato il 23enne verdeoro, fra cui il Flamengo, la Fluminense e il Vitoria Guimaraes. La società meneghina spera ovviamente che Dalbert possa ripercorrere le orme di Maicon, fenomenale terzino destro, vincitore della Champions League nel 2010, che l’Inter prelevò quasi da sconosciuto nell’estate del 2006, acquistandolo proprio in Francia, fra le fila del Monaco. Il brasiliano, ora 36enne e in forza nell’Avai, squadra minore verdeoro, si è dimostrato fin dalle prime uscite un calciatore fenomenale, con un passo incredibile sulla corsia destra e con il fiuto per il gol da esterno.

