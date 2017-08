Diego Costa al Milan / Calciomercato: servono 56 milioni di euro per l’acquisto

Diego Costa, attaccante Chelsea - Instagram

C’è il nome di Diego Costa in cima alla lista dei desideri di casa Milan per questa fase del calciomercato estivo. L’amministratore delegato rossonero, Fassone, insieme al fido Mirabelli, stanno sondando il mercato alla ricerca di un innesto di peso per l’attacco, e il prescelto sembrerebbe essere in questo momento proprio il nazionale spagnolo di proprietà del Chelsea. Il giocatore è stato scaricato ormai due mesi fa dal tecnico Antonio Conte, che tramite sms ha comunicato all’ex Atletico di Madrid di non rientrare più nei suoi piani. Il bomber iberico si sta quindi guardando attorno e gradirebbe ovviamente un trasferimento nel Milan, anche perché i Colchoneros, la sua prima scelta, hanno il mercato bloccato fino al prossimo mese di gennaio. I rossoneri si dicono disposti ad acquistare il giocatore, ma solo con la formula del titolo definitivo, visto che non hanno alcuna intenzione di prenderlo in prestito.

DIEGO COSTA AL MILAN CALCIOMERCATO: TUTTE LE NOTIZIE SULL’OPERAZIONE COL CHELSEA AL 2 AGOSTO

SERVONO 56 MILIONI DI EURO

Il Chelsea si dice ovviamente disposto a cedere il giocatore a titolo definitivo, ma in cambio vorrebbero 50 milioni di sterline, che tradotto in euro fa 56 milioni. Una cifra importante, ma in linea con il valore del bomber di origini brasiliane. Tra l’altro il club di via Aldo Rossi avrebbe stanziato proprio un budget da 50 milioni per l’acquisto di una punta di diamante, e tramite la cessione di Carlos Bacca e di altri esuberi, potrebbe ovviamente superare la cifra di cui sopra. A favorire la trattativa anche l’agente di Diego Costa, quel Jorge Mendes che ha già portato a Milanello André Silva, proprio assistito, e che a breve potrebbe far sbarcare dalle parti di San Siro anche il giovane centrocampista del Bayern Monaco, Renato Sanches.

© Riproduzione Riservata.