EUROPEI CICLISMO 2017/ Info streaming e diretta tv, orari: l'Italia punta su Viviani

Ciclismo (Foto: Lapresse)

Gli Europei 2017 di ciclismo rappresentano sostanzialmente una novità all'interno del calendario internazionale. La prova in linea elite, infatti, si disputa quest'anno soltanto per la seconda volta nella storia. Il primo campione professionista della storia è stato il fuoriclasse delle ruote, Peter Sagan, che nel 2016 ha completato una serie di successi inviadibili, laureandosi in un certo senso "campione del Pianeta", visto il bis fornito nella prova iridata di Doha. Lo slovacco nella scorsa edizione degli Europei di Ciclismo ha battuto in volata il francese Julian Alaphilippe e lo spagnolo Dani Moreno. Primo degli italiani è stato Diego Ulissi, piazzatosi nono. Una medaglia per la Nazionale di Davide Cassani è arrivata però dalla prova a cronometro. In questo caso l'oro è andato allo specialista spagnolo delle prove contro il tempo Jon Castroviejo, che ha staccato di 30" il belga Victor Campenaerts e di 39" il nostro Moreno Moser, bronzo.

EUROPEI CICLISMO 2017: CALENDARIO, ORARI, PROGRAMMA, TV

IL CALENDARIO

Si comincia subito con le gare di ciclismo degli Europei 2017, che quest'anno si svolgono ad Hersing, in Danimarca. Ad inaugurare la manifestazione sarà alle ore 10:30 la cronometro juniores femminile (18,2 km) seguita alle ore 12:45 da quella juniores maschile (31,5 km). Alle ore 15 scatterà la prima ciclista in gara della cronometro U23 femminile (31,5 km), ultima fatica della giornata d'apertura. Si prosegue giovedì, con il programma che prevede alle ore 9:30 la partenza della gara Elite Donne (31,5 km). Alle 12:15 scatterà invece la prova contro il tempo da 31,5 km degli under 23 uomini, mentre la prova a cronometro Elite con tutti i big si svilupperà su un tracciato di 46 km e inizierà alle ore 15. La giornata di venerdì è in primis, dalle 9, alla prova in linea delle Donne Junior (60,3 km); dalle 12 tocca alle Under 23 su un percorso di poco superiore ai 100 km. Alle 16 tocca invece ai maschi juniores sulla distanza di 120,6 km. Prima della prova in linea Elite uomini, che avrà inizio domenica alle 11 e prevede un percorso di 241,2 km in stile grande Classica, il sabato sarà dedicato alla prova in linea dei ragazzi under 23 (dalle 9, 160.8 km) e da quella delle Elite Donne (dalle ore 14, 120.6 km).

L'ITALIA

C'è anche l'Italia agli Europei di ciclismo 2017 in programma dal 2 al 6 agosto a Herning, in Danimarca. La punta della Nazionale allenata da Davide Cassani, visto un tracciato sulla carta disegnato per i velocisti, sarà Elia Viviani. Lo sprinter del Team Sky avrà a disposizione una squadra di gregari di lusso, che faranno di tutto per scortarlo ai 200 metri dall'arrivo in prima posizione. Gli uomini selezionati dal c.t. per affiancare il campione dell'omnium nel ciclismo su pista alle Olimpiadi di Rio 2016 sono Salvatore Puccio (Sky), Davide Ballerini (Androni-Sidernec), Davide Cimolai e Jacopo Guarnieri (Fdj), Fabio Sabatini (Quick Step-Floors), Simone Consonni, Roberto Ferrari e Filippo Ganna (UAE Emirates). Per quanto riguarda la cronometro, Cassani ha deciso di puntare sull'altro pistard della spedizione, quel Filippo Ganna già laureatosi campione del mondo nell'inseguimento lo scorso anno.

LA COPERTURA IN TV

Non tutte le gare di questi Europei di Ciclismo 2017 verranno trasmesse in tv, con gli appassionati delle due ruote che però potranno non perdersi neanche un minuto della rassegna continale seguendo le prove in diretta streaming sul player di Eurosport. Per quanto riguarda il digitale terrestre, sarà RaiSport a trasmettere la diretta della prova in linea femminile di sabato, mentre per la prova in linea maschile ci si dovrà accontentare di una differita programmata per le ore 23:45 di domenica. Quanti vorranno gustare in diretta tutte le fasi del campionato europeo di ciclismo non dovranno far altro che sintonizzarsi su Eurosport 2, canale 211 della piattoforma satellitare Sky. Per avere tutti gli aggiornamenti sugli Europei di Ciclismo in corso ad Herning, in Danimarca, il consiglio è quello di seguire i profili social dell'European Cycling Union (UEC): @UEC_cycling su Twitter e su Facebook.

© Riproduzione Riservata.