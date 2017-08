Emre Mor alla Roma/ Calciomercato, chi è l’attaccante 20enne che piace molto al ds Monchi

Emre Mor, attaccante Borussia Dortmund - Instagram

Proseguono i sondaggi in casa Roma con l’obiettivo di acquistare un esterno d’attacco di qualità in occasione del calciomercato estivo tutt’ora in corso. Molti i nomi al vaglio del direttore sportivo Monchi, fra cui la novità dell’ultima ora Emre Mor. Stando alle indiscrezioni circolanti pare infatti che la società capitolina si sia messa sulle tracce di questo giovane calciatore di 20 anni di proprietà del Borussia Dortmund. Nazionale turco ma nato in Danimarca, quindi perfettamente tesserabile da comunitario, Emre Mor è un classe 1997 che gioca fra le fila della società oro-nero dall’estate del 2016, dopo che è stato prelevato dai danesi del Nordsjaelland. Esterno di destra, schierabile all’occorrenza anche sulla trequarti e nel ruolo di ala sinistra, Emre Can sarebbe quindi molto utile al gioco di Di Francesco, che fa grande uso degli esterni.

EMRE MOR ALLA ROMA ECCO CHI È L’ATTACCANTE 20ENNE CHE PIACE MOLTO AL DS MONCHI

L’INTERESSE E’ REALE

Che l’interesse sia reale e concreto, lo si capisce anche dal fatto che la Roma avesse già provato ad acquistare Emre Mor negli scorsi giorni, e precisamente, prima di affondare il colpo riguardante il talentuoso Cengiz Under. L’offerta della società giallorossa, stando a quanto sottolineato dai colleghi di Sky Sport, sarebbe di 20 milioni di euro più bonus, ma il Borussia Dortmund ne vorrebbe almeno 30, suddivisi fra 25 di fisso e i restanti appunto di bonus. La Roma non è tra l’altro l’unica squadra interessata al giovane classe 1997, seguito da vicino anche dalla Fiorentina, che ha presentato però una proposta ancora più bassa, pari a 12/13 milioni di euro, neanche presa in considerazione dalla compagine tedesca. Emre Mor viene da una stagione in cui ha collezionato 19 presenze fra Bundesliga, Champions League e coppe nazionali. In queste 19 apparizioni ha realizzato un gol e tre assist.

