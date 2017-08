Hafnarfjordur Maribor/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Hafnarfjordur-Maribor - LaPresse

DIRETTA HAFNARFJORDUR MARIBOR: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO – Oggi mercoledì 2 agosto si gioca la partita Hafnarfjordur-Maribor, che sarà diretta dall’arbitro slovacco Peter Kralovic e sarà valida per il ritorno del terzo turno di preliminare di Champions League. Ci sono state numerose sorprese in queste partite di fine luglio, tra queste non figura il Maribor, che ha rispettato i pronostici battendo il Hafnarfjordur davanti ai propri tifosi. Una vittoria ottenuta però in modo risicato, con il risultato finale che ha detto Maribor 1 - Hafnarfjordur 0.

A segnare la rete decisiva è stato Marcos Tavares, che ha siglato il gol al minuto 54 del secondo tempo, quando ancora il risultato era inchiodato su un pericoloso 0-0 per gli sloveni, che hanno dovuto faticare più del previsto per avere la meglio sugli avversari islandesi, a dimostrazione del fatto che l'Islanda, come movimento calcistico, sta avendo una crescita esponenziale, come hanno testimoniato gli ultimi risultati sportivi ottenuti all'Europeo 2016. Il Maribor, dopo il successo per 1-0 in casa, dovrebbe affrontare con maggiore tranquillità la partita di ritorno, consapevole di essere sia tatticamente che a livello qualitativo di rosa molto più forte degli avversari incontrati mercoledì scorso in Slovenia.

L'Islanda non vuole smettere di sognare. Dopo la gara di andata, persa soltanto per una rete a zero, gol maturato ad inizio del secondo tempo, c'è chi crede nelle possibilità di una squadra come l'Hafnarfjordur di mettere i bastoni tra le ruote al Maribor, che non sarà una formazione di primo piano a livello europeo, ma può comunque vantare una discreta tradizione, almeno per quanto riguarda la competizione europea minore, l'ex Coppa Uefa, ora Europa League. Nella gara di andata, il tecnico Gudjonsson ha schierato i suoi con un semplice 4-4-2. In porta Nielsen. Linea a 4 che prevedeva l'utilizzo della coppia centrale Doumbia-Vioarsson, con Bodvarsson e Olafsson terzini. A centrocampo, sulle fasce, hanno giocato Vladimarsson e Gudnasson, mentre al centro la coppia Palsson e Vidarsson. In avanti i due centravanti scelti per sfondare il muro del Maribor sono stati Finnbogasson e lo scozzese Lennon. Un 4-4-2 solido, che ha retto alle offensive della formazione di casa, più forte sulla carta della rosa islandese, che ha comunque dato tutto pur di tornare a casa con la speranza di qualificazione ancora intatta.

Per quanto riguarda il Maribor, il numero 9 Marcos Tavares è stato il match winner della partita di andata contro l'Hafnarfjordur. Tavares, giocatore offensivo di nazionalità brasiliana, è stato schierato dietro l'unica punta, in posizione di trequartista centrale, insieme a Bajde e Ahmedi. La boa centrale scelta dal tecnico sloveno Milanic è stato il bosniaco Mesanovic. A centrocampo invece Vrhovec e Kabha hanno agito da schermo davanti alla difesa a 4 composta da Palcic, Viler, Rajcevic (autore dell'assist decisivo per il gol di Tavares ad inizio secondo tempo) e Suler. In porta Jasmin Handanovic, cugino di Samir, il numero uno dell'Inter e in passato dell'Udinese. Prima che giocasse la partita di Champions League, il Maribor aveva vinto in campionato la sua seconda partita consecutiva, dopo le prime due giornata (punteggio pieno), battendo in trasferta il Viglar per 3-2, con le reti di Tavares, Mesanovic e Bohar.

Per quanto riguarda il pronostico del ritorno tra Hafnarfjordur e Maribor, i bookmakers danno sì per favorito il Maribor ma di un niente (2.60 il segno 2, contro il 2.63 per i padroni di casa. Il pareggio invece è dato a 3.30, segno di come l'equilibrio regni sovrano nella sfida di mercoledì. Hafnarfjordur-Maribor non sarà trasmessa in Italia in diretta tv o in diretta streaming video, ma sarà possibile per tutti gli appassionati rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live del match collegando al sito ufficiale www.uefa.com.

