Legia Astana/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Legia Varsavia-Astana - LaPresse

DIRETTA LEGIA VARSAVIA-ASTANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO – Legia Varsavia-Astana, arbitrata dal danese Jakob Kehlet questa sera, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà una delle sfide relative alle gare di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League. Non sarà facile per il Legia Varsavia ribaltare il 3-1 dell’andata, ma il calcio ci ha sempre abituati a miracoli sportivi veri e propri. I polacchi vorrebbero la qualificazione, anche se non sarà assolutamente facile per i padroni di casa. Davanti al proprio pubblico l'imperativo sarà ovviamente vincere: non ci sono altre alternative per evitare una eliminazione al momento vicina. L'unica cosa che fa ben sperare è sicuramente il gol segnato all'andata: la squadra di Magiera dovrà aggrapparsi a quella pur di evitare un'eliminazione quasi certa. Sarà una sfida molto importante, anche perché l'Astana vuole provare a qualificarsi alla fase a gironi: bisogna solo mantenere la calma ed evitare di perdere la testa.

I padroni di casa schiereranno sicuramente il 4-2-3-1, anche se questa volta dovranno fare moltissima attenzione in fase di copertura. Malarz andrà in porta, con Drabowski e Pazdan in difesa. Jedrejczyk e Hlousek chiuderanno la linea difensiva a quattro. A centrocampo ci penseranno Moulin e Maczynski a creare il gioco, con Hamalainen che proverà ad innescare l'unica punta, ovvero Kucharczyk, che si giocherà un posto da titolare con Michalak. Nagy e Gulherme cercheranno di agire sui lati e arginare il contropiede ospite. Occhio anche a Sadiku, autore del goal nella gara di andata: l'albanese potrebbe entrare a gara in corso.

Classico 4-4-2 per gli ospiti, che proveranno a proteggersi sin dai primi minuti di gioco. Mokin andrà in porta, con la difesa a quattro formata da Shitov, Logvinenko, Anicic e Shomko. Twumasi e Muzhikov andranno sulle corsie esterne, con Kleinheisler e Maevskiy a centrocampo. I due cercheranno di costruire gioco per le due punte, Despotovic e Kabananga. Il congolese numero 30 ha dimostrato di poter dare moltissimo alla squadra, giocando un gran calcio: suo il goal che ha aperto le marcature e spianato la strada ai kazaki.

Sarà una sfida molto importante per i polacchi, che cercheranno di dare il massimo. Non sarà semplicissimo, anche perché il Legia si gioca il tutto per tutto. Infatti rimontare due goal senza subirne nessuno sarà davvero difficile e dunque, per riuscire nell'impresa, serve un vero e proprio miracolo. L'Astana, d'altronde, ha una grandissima opportunità per passare al prossimo turno: basta solo mantenere il risultato ed evitare inutili cali di concentrazione. Solo in questo modo si potrà avere la sicurezza di passare il turno: i polacchi sono molto esperti e lasciarli fare sarebbe un errore grossolano. Assisteremo sicuramente ad una sfida combattuta, con i padroni di casa che cercheranno di spingere al massimo sin da subito: l'Astana avrà un atteggiamento attendista, per evitare problemi e subire goal. Nel secondo tempo può succedere di tutto: il risultato della prima frazione sarà assolutamente decisivo per poter evitare un tracollo incredibile oppure non trovare la giusta fiducia. Un match aperto, dove può succedere di tutto.

Legia Varsavia-Astana, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 20.45, si potrà seguire con gli aggiornamenti in diretta testuale sul sito uefa.com, ma sui canali italiani non ci saranno diretta tv o diretta streaming video via internet. Dando uno sguardo alle quote sul risultato della singola partita, certamente il Legia è favorito: infatti l’agenzia Snai quota a 1,70 il segno 1 in favore dei polacchi, si sale poi a 3,45 per il segno X che identifica il pareggio, infine ecco la quota di 4,50 per il segno 2 che indicherebbe un grande colpaccio kazako in Polonia.

© Riproduzione Riservata.