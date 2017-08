Ludogorets Beer Sheva/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Ludogorets-Hapoel Beer Sheva - LaPresse

DIRETTA LUDOGORETS-HAPOEL BEER SHEVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI – Ludogorets-Hapoel Beer Sheva, che sarà diretta dall’arbitro olandese Serdar Gozubuyuk stasera, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 20.30, sarà la sfida di ritorno dell’incrocio del terzo turno preliminare di Champions League. I bulgari sono chiamati ad una difficile rimonta, dopo lo zero a due dell'andata. Un risultato che permette di fatto all'Hapoel di ipotecare il passaggio del turno, anche se il ritorno sul campo dei bulgari si prospetta estremamente caldo. I ragazzi del Ludogorets sono più abituati al palcoscenico della Champions, mentre quelli dell'Hapoel Beer Sheva hanno in parte sfruttato l'esperienza internazionale maturata in occasione della fase a gironi della scorsa edizione dell'Europa League.

Il match d'andata è stato deciso dai gol di Nwakaeme e di Ohana, uno per tempo ma a stupire è stata soprattutto l'organizzazione difensiva degli israeliani, con i quotati attaccanti del Ludogorets che non sono riusciti a trovare gli spazi per riaprire la partita. D'altronde il Ludogorets aveva già 'zoppicato' nel precedente turno preliminare di Champions League, perdendo in casa dei modesti lituani dello Zalgiris Vilnius e recuperando all'andata, mentre decisamente più convincente era stata la performance dell'Hapoel Beer Sheva contro gli ungheresi della Honved di Budapest, battuti sia all'andata sia al ritorno in due confronti che hanno comunque messo in luce una superiorità piuttosto chiara da parte degli israeliani. Un gol in trasferta dell'Hapoel peraltro costringerebbe il Ludogorets a realizzare ben quattro gol per centrare il passaggio del turno.

Queste le probabili formazioni che si fronteggeranno alla Ludogorec Arena. Bulgari padroni di casa in campo con Broun in porta, argentino alle spalle dei due centrali, il romeno Moti e l'ucraino Plastun, mentre i brasiliani Sasha e Natanael giocheranno rispettivamente in posizione di terzino destro e in posizione di terzino sinistro. Il malgascio Anicet a centrocampo sarà confermato al fianco del capitano bulgaro della squadra, Dyakov, e di Marcelinho, brasiliano naturalizzato bulgaro. Pienamente di passaporto brasiliano sono invece i due trequartisti Wanderson e Cafu, con l'altro romeno Keseru che si muoverà sul fronte offensivo nel ruolo di unica punta.

La risposta dell'Hapoel Beer Sheva sarà affidata al numero uno Haimov alle spallle di Tzedek e del portoghese Vitor, mentre Bitton coprirà l'out difensivo di destra e l'ungherese Korhut l'out difensivo di sinistra, Einbinder, il nigeriano Ogu e Radi giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre il capitano Melikson, Ghadir e l'altro nigeriano Nwakaeme saranno i titolari nel tridente offensivo.

Nonostante il ko dell'andata Ludogorets comunque favorito per la vittoria quotata 1.91 da Bet365, mentre Bwin offre a 3.70 il pareggio e Unibet a 4.25 l'eventualità che gli israeliani bissino il successo dell'andata. Per Ludogorets-Hapoel Beer Sheva, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 20.30, diretta tv o diretta streaming video indisponibili sui canali italiani, ma si potrà seguire la diretta testuale sul sito uefa.com con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

