MILAN CRAIOVA PROBABILI FORMAZIONI: ULTIME NOTIZIE ALLA VIGILIA, DIRETTA TV E ORARIO DELLA PARTITA – Sale altissima l’attesa in casa Milan per il ritorno del primo turno preliminare dell’Europa League 2017-2018, la sfida contro i rumeni del Clubul Sportiv Universitatea Craiova. Fino ad oggi sono stati venduti circa 60/65 mila biglietti per la sfida che si giocherà domani sera a San Siro a partire dalle ore 20:45. Il pubblico rossonero ha quindi risposto in massa a questa occasione di vedere dal vivo i propri beniamini, e ovviamente la squadra meneghina non vuole deludere i propri fan. Sarà una partita da vivere anche per vedere come procede la costruzione della squadra milanista, che è stata praticamente stravolta durante questo calciomercato estivo tutt’ora in corso. Andiamo quindi a dare uno sguardo alle probabili formazioni di Milan-Craiova.

FORMAZIONI MILAN - Vincenzo Montella starebbe pensando di cambiare qualcosa in vista del ritorno del preliminare di Europa League di giovedì sera. In attacco potrebbe infatti vedersi uno dei tanti nuovi acquisti, leggasi André Silva, in campo dal primo minuto al posto del gioiellino Cutrone, mentre a centrocampo attenzione all’idea Locatelli davanti alla difesa. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio come potrebbe essere la probabile formazione del Milan. Spazio ad un 4-3-3, il modulo che Montella sta provando di più in queste settimane, con il solito Donnarumma a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro che dovrebbe prevedere l’ex Atalanta Conti sulla corsia di destra (favorito su Abate), con Ricardo Rodriguez (fra i migliori all’andata e autore del gol vittoria), sulla fascia mancina; in mezzo, spazio alla coppia di centrali composta dall’altro neo-acquisto, Musacchio, e da Zapata. A centrocampo, invece, dicevamo della possibile chance per Locatelli dal primo minuto, al posto di Montolivo, con Kessiè interno di destra e il solito Bonaventura a sinistra. Infine l’attacco, dove Montella dovrebbe salvare il solo Niang, schierato largo a sinistra, con André Silva punta centrale e lo spagnolo Suso a creare scompiglio sulla corsia destra. Ricordiamo che non potranno prendere parte al match i due acquisti di punta Bonucci e Biglia, perché non iscritti nella lista UEFA per i preliminari.

FORMAZIONI CRAIOVA - Per quanto riguarda il Clubul Sportiv Universitatea Craiova, che ricordiamo, è allenato dal milanese Devis Mangia, non dovrebbero esserci molti cambi rispetto alla sfida di una settimana fa in Romania, con il tecnico italiano intenzionato quindi a confermare l’undici titolare di sette giorni fa, comunque comportatosi bene contro una squadra come il Milan, decisamente di un altro livello. Spazio quindi ad un compatto 4-4-2 con il portiere Calancea a curare la porta. La difesa sarà schierata a quattro, e troveremo Sphaija e Kelic coppia di difensori centrali, mentre Dimitrov avrà il compito di scorazzare sulla corsia di destra, con Briceag sul lato opposto. A centrocampo, in mezzo a fare legna, i due mediani Zlatinski e Fausto Rossi (ex Juventus), con Mitrita largo a sinistra e Gustavo invece sul versante opposto. Infine la coppia d’attacco, che sarà composta da Bancu e Baluta. Non si registrano assenze per infortunio o squalifica.

DOVE VEDERLA IN TV - La sfida fra Milan e Craiova in programma domani sera alle ore 20:45, sarà visibile in diretta tv e in chiaro. L’evento sarà infatti trasmesso da Canale 5, che ha deciso di fare questo regalo ai tifosi rossoneri, trasmettendo appunto il match di San Siro in maniera totalmente gratuita. Tra l’altro la sfida sarà visibile anche in diretta streaming, precisamente collegandosi al sito di Sport Mediaset, un modo comodo per vedere la partita attraverso il proprio personal computer, o eventualmente con lo smartphone o il pad. Se invece non voleste vedere la partita, potrete comunque seguirla tramite gli aggiornamenti sui social network di Milan e Craiova, in particolare Facebook e Twitter, nonché quelli dell’Uefa e i relativi siti internet.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Zapata, R. Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Andrè Silva, Niang. Allenatore: Montella.

CSU CRAIOVA (4-4-2): Calancea; Dimitrov, Sphaija, Kelic, Briceag; Gustavo, Zlatinski, Rossi, Mitrita; Bancu, Baluta. All.: Mangia

